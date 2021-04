Op dit eiland krijgen toeristen geld om vakantie door te brengen

Geld krijgen om op vakantie te gaan? Het lijkt toch echt te gebeuren. Toeristen die op vakantie gaan naar het eiland Malta krijgen namelijk een financiële tegemoetkoming voor hun verblijf.

Spontaan op vakantie gaan is door het reisverbod ietwat lastig. Momenteel worden reizen naar het buitenland dringen afgeraden. Reizen is alleen mogelijk indien dit moet vanwege familieomstandigheden of werkgerelateerde zaken. Al maanden geldt er voor bijna alle reisbestemmingen een ‘code oranje’. Dit houdt in dat een vakantie hier naartoe niet gewenst is en alleen noodzakelijke reizen kunnen. Momenteel gelden de reisbeperkingen tot 15 mei 2021.

Toeristen trekken voor vakantie

Maar het eiland Malta lijkt een andere aanpak te hanteren. De Malta Tourism Authority betaalt namelijke toeristen in ruil voor een bezoek. In samenwerking met de hotels op het eiland hopen ze zo het toerisme te stimuleren. En dat klinkt in deze tijd behoorlijk gek. Er zitten wel een aantal eisen aan de ‘bonus’, maar het lijkt erop dat het daadwerkelijk gaat gebeuren.

Toeristen moeten minimaal drie dagen op het eiland verblijven. Het geldbedrag dat je ontvangt is afhankelijk van jouw verblijf. Zo krijgen gasten in een vijfsterrenhotel een bedrag van tweehonderd euro per persoon. Voor een viersterrenhotel is dat honderdvijftig euro per persoon. En een bezoek aan een driesterrenhotel levert een toerist honderd euro op.



Malta's Tourism Authority is hoping to attract 35,000 visitors through its "Incentives for Free Independent Travellers" scheme. https://t.co/D6MxzFqDg9 — Lonely Planet (@lonelyplanet) April 16, 2021

Rechtstreeks boeken bij hotel op Malta

Mocht je op het eiland Gozo verblijven krijg je nog eens 10 procent extra. Ook wordt verwacht dat toeristen rechtstreeks bij het hotel in kwestie boeken. En dus niet via overkoepelde vakantie aanbieders. Verwacht wordt dat Malta de reisrestricties vanaf 1 juni opheft. Het eiland hoopt door deze actie zo’n 35.000 toeristen te ontvangen.

Malta ligt in de Middellandse Zee en is qua oppervlakte net zo groot als Texel. Het land bestaat uit een Archipel van meerdere eilanden waaronder Malta zelf en Gozo. Malta was een kolonie van Groot-Brittannië en vrijwel iedere bewoner spreekt Engels.