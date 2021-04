TIK ‘M AAN! met Emma Wortelboer kan tof worden, maar nu nog te veel ‘geouwehoer’

TIK ‘M AAN! met Emma Wortelboer en Frank Evenblij, is dat wat? Metro ging er eens goed voor zitten. Hopend op de meest fantastische kettingreacties.

Want daar gaat het sinds zaterdag om in TIK ‘M AAN! op NPO 1. Het wordt een beetje irritant met hoofdletters en een uitroepteken geschreven (WAAROM?), maar goed. Emma Wortelboer en Frank Evenblij samen prime time op zaterdagavond op het best scorende net. Daar hoort een Blik op de Buis bij uiteraard.

In de rubriek Blik op de Buis schrijft verslaggever Erik Jonk over nieuwe en opvallende programma’s op televisiezenders en streamingdiensten.

Kettingreacties in TIK ‘M AAN!

TIK ‘M AAN dus, gebaseerd op de op YouTube mateloos populaire Rube Goldberg machine. Je vindt de meest complexe constructies die uiteindelijk door kettingreacties iets heel eenvoudigs doen. Koffiezetten bijvoorbeeld, of de pagina van een krant omslaan. Joseph Herscher uit Nieuw-Zeeland is er groot mee geworden. Op zijn YouTube-kanaal Joseph Machines vind je een keur aan ingewikkelde kettingreacties, ‘geregeld’ door vaak eenvoudige alledaagse spullen. Joseph heeft 1,2 miljoen abonnees en is de juryvoorzitter van TIK ‘M AAN! Het programma heeft de juiste man dus gestrikt. Maar dat geldt ook voor natuurkundige en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère. De twee worden de komende weken telkens door een derde jurylid ondersteund.

Het nieuwe TIK ‘M AAN! is met grote woorden en heel veel bijvoeglijke naamwoorden aangekondigd. ‘Creatieve én vindingrijke kandidaten’ bijvoorbeeld. ‘De meest complete kettingreacties’. ‘Presteren onder hoogspanning’. En nog twee: ‘Online succes wordt in een uniek tv-jasje gestoken’. ‘De ultieme kettingreactie moet worden gebouwd’. Altijd ultiem. Ultiemer wordt het volgens Metro niet. En uniek, unieker, uniekst.

Winnaar TIK ‘M AAN! in Nemo te zien

Zaterdag streden meerdere koppels om zeven plekken in de uiteindelijke shows. Dan zal elke week een koppel TIK ‘M AAN! moeten verlaten. Drie creatieve (en dus vindingrijke) stellen spelen uiteindelijk (de ultieme!) finale. De winnende kettingreactie wordt geëxposeerd in NEMO in Amsterdam. De twee creatievelingen mogen naar Londen om met Joseph Herscher een nieuwe kettingreactie te bouwen.

De eerste TIK ‘M AAN! was dus een voorproefje op het echte werk. Al moest er in een grote hal in Utrecht al wel echt werk geleverd worden. Of kijkers dat wisten en er daarom nog niet warm voor liepen, wie zal het zeggen. 836.000 mensen stemden op het programma af en dat is voor 20.30 uur op NPO 1 op zaterdag behoorlijk laag. Met We Want More op SBS 6 en vooral LEGO Masters op RTL 4, is de concurrentie wel behoorlijk pittig.

Aftrap geen voltreffer

„Het enige programma waarbij entertainment, wetenschap en kunst elkaar op spectaculaire wijze vinden”, trapte Frank Evenblij meteen maar af. Dat klinkt sowieso interessant. Net als die ‘complexe reacties die een simpele handeling uitvoeren’ natuurlijk. Dat blijkt wel uit de populariteit op het wereldwijde web. Dat BNNVARA dat naar tv brengt, is logisch. Dat er werd afgetrapt met een soort ‘aanloop naar’, bleek veel minder een voltreffer.

Nogal wat koppels moesten zich aan de kijkers voorstellen namelijk (en heel vaak tik ‘m aan zeggen, maar dat terzijde). Dat nam veel tijd en net zo veel geouwehoer in beslag. In TIK ‘M AAN! ben je veel benieuwder naar wat die gasten – jong en oud overigens – thuis hadden bedacht en nu in drie uur voor elkaar moesten krijgen. Na 26 minuten had ik welgeteld twee kettingreacties gezien. Daarna volgenden er in rap tempo heel veel. Dat ging echter zo snel dat ik de draad van de kettingreactie soms direct kwijt was.

Drie belangrijke punten TIK ‘M AAN!

Leuk was het wel, hoor, maar dat geklets veel minder. Wat de deelnemers verzinnen is namelijk knap en hilarisch tegelijk. Precies waar het om draait, als het aan Joseph Herscher ligt. Die vertelt welke drie punten in TIK ‘M AAN! voor hem belangrijk zijn. „Is er creativiteit? Worden alledaagse dingen verrassend gebruikt en vertellen die samen een verhaal? En heb ik erom moeten lachen?”

Dat laatste lukte bij ondergetekende zeker, maar nog niet vaak genoeg. Iemand die bedenkt om een feestje in coronatijd te vieren en dat uitbeeldt met een druk op de deurbel en het spektakel laat eindigen met een apparaat dat de kaarsjes op de taart uitblaast… mij heb je. Ook de twintigers die bizarre kettingreacties bedachten bij het onderwerp ‘als je een grote boodschap hebt gedaan en het wc-papier is op’: prachtig. Dat wil ik – en willen we, denk ik – zien. De meeste kettingreacties waren namelijk meer dan bijzonder. Bijna ultiem, zou ik zeggen. En ja, ook die kettingreactie waarbij werkelijk he-le-maal niets lukte, was zeer vermakelijk.

Kettingreactie aan kettingreacties

Hopelijk krijgen we vanaf zaterdag (wekelijks om 20.30 uur) een kettingreactie aan kettingreacties. Waar daar gaat het om. Al is het maar de vraag of de ruim 800.000 kijkers door het voorafje blijven hangen. Of dat er nog mensen bij We Want More en LEGO Masters afhaken. Zo niet, dan kan TIK ‘M AAN! geweldig bedoeld, maar uiteindelijk ook de ultieme mislukking worden.

Tip voor de kids (of hun ouders) en bij voorbaat al geslaagd: NPO Zapp roept kinderen wekelijks op om op de eettafel zelf een kettingreactie te bouwen. Emma Wortelboer en verschillende BN’ers inspireren de jongeren. En ze kunnen nog een ‘actiecamera’ winnen ook. Op de website van Zapp vind je allerlei tips. Dit is een actie die je alleen maar kunt toejuichen natuurlijk.

Aantal blikken: 2,5 uit 5 (kan 4 worden).

Wil je TIK ‘M AAN! terugkijken? Dat kan hier.