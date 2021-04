Coronaproof reizen: 5 ultieme landen in Europa om te wildkamperen

Geen gedoe met mondkapjes, gezette tijden voor een ontbijtbuffet of andere COVID-restricties. Als je straks weer mag reizen, is wildkamperen een coronaproof en duurzaam alternatief voor een vliegvakantie. Vijf ultieme landen in Europa voor een gratis roadtrip.

Er zijn weinig activiteiten die meer het gevoel van vrijheid geven dan wildkamperen. We zouden zeggen: trek er zelf eens op uit om dat te ervaren. In Nederland kun je via verschillende aanbieders voor niet al te veel geld een camper huren. En een tentje geeft natuurlijk helemaal dat avontuurlijke gevoel. Dit zijn de beste landen in Europa om een roadtrip te combineren met slapen in de natuur. Natuurlijk moet je, ook als de grenzen straks weer open zijn, wel even checken welke gebieden toegankelijk zijn.

Wildkamperen in Europa: de beste landen op een rij

Europa is uniek als het om wildkamperen gaat. Vooral in Scandinavië behoort de duurzame vorm van coronaproof reizen tot de cultuur. Daar vind je de mooiste afgelegen plekjes om je tent op te zetten of je camper te parkeren. Maar ook Schotland en tot op zekere hoogte Zwitserland zijn prachtige opties voor een vrije vakantie. Vijf landen om zorgeloos doorheen te rijden en gratis te overnachten.

1. Met de camper door Noorwegen

Noorwegen heeft fjorden, een prachtig binnenland, uitgestrekte bossen, betoverende watervallen en zo kunnen we nog even doorgaan. In deze magische wereld mag je gratis slapen, mits je je aan de regels houdt.

Zo mag je niet op een akker of ander bebouwd veld slapen en moet je op minimaal 150 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. Dat laatste is overigens niet zo moeilijk. Als je nog niet zo bekend bent met Noorwegen, begin dan op Google met zoektermen als Jotunheimen of Lofoten. Check ook deze zeven hemelse hikes over de fjorden.

2. Wildkamperen door Zweden

Hier gelden dezelfde regels als in Noorwegen: overal mag je wildkamperen, als je je maar aan de regels houdt. Fijne lui, die Scandinaviërs. Als je in jouw auto of camper door Zweden rijdt, val je wat betreft de natuur van de ene in de andere verbazing.

Zweden leent zich perfect voor een vis- of wandelvakantie. Lekker rondtoeren van meer tot meer en decor tot decor. In dit artikel lees je meer over de mooiste wandelgebieden in Zweden.

3. Slapen in de wildernis van Schotland

Voor het mooie weer ga je niet naar Schotland toe, voor buitenaardse natuur wel. Als je door de Schotse hooglanden rijdt, heb je het gevoel alsof je in je eentje bent afgezet in een andere wereld. Een ultieme roadtripervaring.

Sinds 2003 geldt in Schotland ‘the right to roam‘. Dit houdt in dat je in principe overal mag lopen én kamperen. We adviseren Loch Lomond, een meer in het westen van de zuidelijke Highlands. De wandelroute West Highland Way loopt langs de volledige oostkust van het 37 kilometer lange meer.

4. Coronaproof reizen in de bergen van Zwitserland

Het overgereguleerde Zwitserland is een aparte vogel in dit rijtje. In het land mag je niet wildkamperen, tenzij je hoger zit dan 2.000 meter. Maar dat maakt het wel direct tot een avontuurlijke unieke ervaring.

Dat wordt hiken door de bergen en slapen boven de boomgrens, die wordt aangehouden als grens voor wildkamperen. Let er wel op dat je maximaal één nacht op een locatie mag slapen. Een mooie route om te bewandelen is van Airolo naar Bellinzona.

5. Met de camper of een tent door IJsland

IJsland is het walhalla voor liefhebbers van ruige, vulkanische natuur. Als je daar bent, voelt het alsof je over de wereld loopt zoals die er miljard jaar geleden uitzag. Coronaproof reizen is hier op dit moment één ding, veilig reizen is een tweede. Er is nogal wat vulkanische activiteit de laatste tijd, en de voorspelling is dat dit voorlopig nog niet afgelopen is. Check dus eerst even wat de situatie is, voordat je jouw tentharingen in een actieve vulkaan ramt.

Als reiziger mag je een tent opzetten en een camper parkeren in onbewoonde gebieden, bijna overal dus. Je mag met je auto of camper alleen niet te ver van de weg af. We adviseren om de toeristische Golden Circle te vermijden en de échte de wildernis op te zoeken.

