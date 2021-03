Emma Wortelboer en Frank Evenblij zijn nieuw dynamisch tv-duo

Die Emma Wortelboer, die heeft me toch een goede week. Een aantal dagen geleden maakte ze al bekend hoeveel ze verdient (en dat is aardig wat), nu mag ze een nieuw programma gaan presenteren op de zaterdagavond. Ze is één helft van een dynamisch tv-duo, Frank Evenblij maakt het setje compleet.

Tik M Aan! heet het nieuwe programma, dat op zaterdagavonden om 20.30 uur op NPO1 te zien is, vanaf 10 april. Zeven koppels gaan de strijd met elkaar aan, in het programma. Volgens NPO moeten zij „vanuit het niets de mooiste en meest complexe kettingreacties proberen te bouwen met alledaagse voorwerpen”. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een complexe constructie die een zeer eenvoudige opgave uitvoert, zoals koffiezetten, een glas cola inschenken, de pagina van je krant omslaan of iets laten omvallen.

Emma Wortelboer volgt de kandidaten in het proces van idee tot uitvoering en Frank Evenblij leidt de competitie in de ‘arena’. De producent van Tik M Aan!, Erik van der Hoff, kwam op dit idee dankzij allerlei YouTube-kanalen. Daar vond hij inspiratie voor het bouwen van een kettingreactie met voorwerpen. Volgens hem worden met de filmpjes op die kanalen al ‘miljoenen’ mensen vermaakt. En waarom zou je dat dan ook niet op tv toepassen? „Het gigantische online succes van deze video’s wordt nu in een uniek jasje gestoken op televisie.”

Salaris Emma Wortelboer

Dit nieuwe programma is een hele eer voor presentatrice Wortelboer (eveneens voor Evenblij), omdat het direct na het Achtuurjournaal op tv komt. Een flink prominent tijdvak, dus. Is dat misschien waar ze ook haar hoge salaris aan te danken heeft? Afgelopen zaterdag postte ze op haar Instagram wat ze nou eigenlijk verdient als tv-presentatrice. Dat deed ze niet zomaar: ze had net een nieuw contract bij BNNVARA getekend. Ze krijgt zo’n tien procent salarisverhoging.

„Vandaag staat in het teken van Pesach en mijn nieuwe contract tekenen”, begint Wortelboer. Later volgt een blije story met gevulde champagneglazen en daarbij de caption: „Ik zei jaaaa”. En ‘ja’ is precies wat veel mensen zouden zeggen tegen een maandsalaris van 7.000 euro. „Was nog wel ff spannend, maar voor 70.000 euro bruto per jaar voel ik me aardig bevoorrecht”, schreef de presentatrice.