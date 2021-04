The Passion zonder publiek, maar zeker niet zonder spektakel

The Passion was gisteren op tv en kijkers konden rekenen op – wederom – een bijzonder verhaal. Er mocht geen publiek aanwezig zijn, maar dat betekent absoluut niet dat het geen spektakel was. Er sloten zelfs duizenden Passion-kijkers aan bij een virtuele processie, net als vorig jaar. Aan het einde van de uitzending ‘liepen’ meer dan 21.000 mensen mee.

Dit jaar werd het paasverhaal opgevoerd in Roermond, maar vanwege corona waren er geen mensen welkom. Wel konden mensen hun hoop, zorgen en angsten delen door berichtjes en video’s te sturen. Veel berichten gingen ook dit jaar over corona.

Vorig jaar werd er geen nieuwe uitzending gemaakt, maar zagen we allerlei hoogtepunten van eerdere jaren. Dit jaar was dat anders. Een geheel nieuwe opvoering met (voor het eerst) internationale liedjes, die toepasselijk vertaald zijn naar het Nederlands.

Onder meer I’ll Be There For You van The Rembrandts, Human van Rag’n’Bone Man, Ne Me Quitte Pas van Jacques Brel en Tears in Heaven van Eric Clapton werden onder handen genomen.



Live hier in Roermond voel ik tot in mijn aderen wat de impact is van dit verhaal. Of het tot je komt via een goede preek en liturgie, via de Matthaus-Passion of via #ThePassion: het verhaal van Pasen heeft blijvende impact en houdt ons nog steeds een spiegel voor. pic.twitter.com/BOSl2Ijihz — Jurjen de Groot (@jurjendegroot) April 1, 2021

Judas: ‘Het was te gek’

Rob Dekay, die Judas speelde, heeft met volle teugen genoten van The Passion. „Het was echt te gek. Ik ben een beetje high, en ik heb alleen water gedronken”, lacht hij in gesprek met het ANP. Metro sprak eerder Freek Bartels, die de rol van Jezus op zich nam.

Voor Rob was zijn solo, het nummer Ik Ben Maar Een Mens, een van de hoogtepunten. Het lied is een vertaling van Human van Rag’n’Bone Man.

„Dat was echt mijn moment”, vindt Rob. „Het paste heel erg in het verhaal. Al was het origineel een Frans liedje, dat had niet echt uitgemaakt. Het is ook een liedje dat goed bij me past qua stem. Ik kon even bij iedereen de woonkamers binnen scheuren. Of ik de reacties al heb gelezen? Nee, ik durf nog niet te kijken!”

Rob vindt het wel jammer dat er geen publiek bij de opvoering aanwezig was. „Maar het is wat het is. Op onze manier zijn we daar goed mee omgegaan”, zegt hij. „Zo ziet de wereld eruit op dit moment. Ja, ik heb het gemist, maar vind dat we het ook heel goed hebben opgelost.”



Rob Dekay (Judas) zingt 'Ik ben maar een mens', een vertaling van het Engelstalige lied 'Human'. Bekijk het nummer: https://t.co/gV2BpaIfpX #TP21 #ThePassion — The Passion (@thepassion) April 1, 2021

Deze Passion ‘een van de mooiste edities’

En ook KRO-NCRV is maar wat trots op The Passion dit jaar. In coronatijd maakte de omroep het paasspektakel voor het eerst zonder de EO en het eindresultaat mag er zijn, vindt directeur Peter Kuipers.

„Ik vond het een van de mooiste edities, maar vooral ook een van de actueelste”, zegt Kuipers tegen het ANP. „Ik ben bijzonder trots dat wij dit als KRO-NCRV hebben mogen maken zo op een plein zonder publiek en met zo’n bijzonder thema: ik ben er voor jou. Actueler kan bijna niet. Ik vond het heel bijzonder.”

Ook voor de cast was het een avond om niet te vergeten, vervolgt Kuipers. „Je voelde het bij de artiesten hier op het plein: ze mochten voor het eerst weer naar buiten, weer spelen. Ook dat was heel bijzonder.”

The Passion trok 2.580.000 kijkers en was daarmee het best bekeken programma van de televisie-avond.



WOW! Dat was 'm dan: The Passion 2021. Bedankt voor het kijken / volgen / meelopen en RT als je ook zo hebt genoten! #ThePassion #TP21 pic.twitter.com/CAofYyguzl — The Passion (@thepassion) April 1, 2021

Wil je The Passion terugkijken? Dat kan hier.