De 1 april-grap van presidentsvrouw Jill Biden is heel goed gelukt

1 april is weer voorbij. Voor Mark Rutte was de dag allesbehalve een grap, en zeker niet grappig. Maar in de Verenigde Staten heeft Joe Biden heel hard gelachen om de 1 aprilgrap van z’n vrouw Jill, en hij is niet de enige.

De echtgenote van de Amerikaanse president Joe Biden heeft een 1 aprilgrap – April Fool’s Day – uitgehaald met verslaggevers. First lady Jill Biden vermomde zich tijdens een vlucht naar Washington als stewardess en deelde ijsjes uit.



Jill Biden met pruik op

Biden droeg een zwarte pruik, mondkapje en een naamkaartje met het opschrift ‘Jasmine’. Zelfs haar eigen medewerkers zouden niet hebben beseft dat de first lady zelf door het vliegtuig liep met vanille-ijsjes. De 69-jarige Biden trok haar vermomming na enkele minuten uit en riep „1 april” tegen de verraste journalisten. FLOTUS, zoals ze wordt genoemd door de pers (First Lady of the United States) heeft ze allemaal goed voor de gek gehouden.



Nog meer grappen

De presidentsvrouw, inmiddels bekend als een echte grappenmaakster, haalde jaren geleden ook al eens een grap uit in een vliegtuig, schrijven Amerikaanse media. Ze verstopte zich in een bagagebak boven een passagiersstoel toen haar man vicepresident was. Biden riep toen „boe” naar de eerste persoon die de opbergruimte opende.

Reacties Twitter

Een van de journalisten aan boord noemt de grap „compleet surrealistisch, maar totaal hilarisch.” Haar verslag van de 1 aprilgrap werd door velen met tranen in de ogen (van het lachen) ontvangen.



Op Twitter ging de 1 aprilgrap als een lopend vuurtje. „Geweldig dit soort mensen, ik wou dat ik aan boord had gezeten”, schrijft iemand. Een ander reageert met hartjes. Maar er zijn ook mensen die er helemaal niet om kunnen lachen. „Wat een ego”, vindt iemand. En: „Weet je zeker dat ook zij niet aan het dementeren is?”

Weer een ander haalt de vorige presidentsvrouw erbij, waar hij overduidelijk geen fan van was. „Ik zie Melanoma dat nog niet doen.”



