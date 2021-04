Betekenis Pasen: wat vieren we dit weekend ook alweer?

Yes, een extra lang weekend! Dat is wellicht je eerste gedachte bij Pasen. Maar waarom ben je een extra dag (of twee) vrij? Oftewel: wat is de betekenis van Pasen?

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen… Er zijn heel wat dagen die te maken hebben met de kruisiging en opstanding van Jezus. Een snelcursus.

Allereerst aswoensdag. Dit is het begin van de vastenperiode (ook wel de veertigdagentijd genoemd) en duurt tot en met Pasen. Het is van oorsprong een katholieke feestdag (je vast op de zes zondagen voorafgaand aan Pasen), maar ook protestanten vasten soms, bijvoorbeeld door veertig dagen een onthouding van ongezonde tussendoortjes, alcohol of Instagram.

Dan de Stille Week: dit is de laatste week voor Pasen, en duurt van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag, aankomende zaterdag. Dit wordt ook wel de Goede Week genoemd.

Dat klinkt misschien wat raar, zegt Almatine Leene (37), Theoloog des Vaderlands. „Jezus ging een afschuwelijke dood tegemoet.” Maar, zegt ze, tegelijkertijd was het ook goed. „Pasen is namelijk het feest van hoop.”

Zo meer over de betekenis van Pasen. Eerst: Palmzondag. Dat is de zondag voorafgaand aan Pasen. Hierbij wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Vier dagen later is het Witte Donderdag: dit is de herdenking van Het Laatste Avondmaal. Het was de avond voor de kruisiging en Jezus deelde brood en wijn met zijn twaalf discipelen. Vanavond is voor het elfde jaar op rij op Witte Donderdag The Passion, met vanavond Freek Bartels in de hoofdrol.

Pasen is de climax

Een dag later wordt Goede Vrijdag genoemd, dit is de herdenking van de kruisiging en het sterven van Jezus. Leene: „Op Goede Vrijdag dreigt alles mis te gaan, denken de omstanders. Maar het is niet het einde, maar juist het begin. Dat lijden heeft moeten plaatsvinden om het kwaad te overwinnen.”

Maar eerst wordt het stil, en dat wordt Stille Zaterdag genoemd. De dag dat Jezus in het graf lag. Dit is de dag van bezinning. Ook is het de laatste dag van de vastenperiode.

En dan komt de „climax”, zoals de theoloog het noemt. „Jezus is namelijk gestorven maar ook opgestaan.” En dat vieren we op Eerste Paasdag. Pasen is zelfs de reden waarom christenen op zondag (nu online) bij elkaar komen, zegt Leene. De betekenis van Pasen is volgens haar tweeledig: „Allereerst bleek namelijk dat de dood niet het laatste woord had. En daarnaast betekent Pasen dat we nu zélf mogen opstaan tegen onrecht. Onrecht op grond van kleur, ras, sekse, relaties, geld, bezit… Dat mogen slash moeten we aan de kaak stellen.”

Troost

Waarom Pasen dan zo belangrijk is voor christenen? Leene: „Het goede aan Goede Vrijdag is dat God heeft geleden. Want dat betekent dat Hij ons lijden, wat wij als mensen beleven, van binnenuit kent.” Ze verduidelijkt: „Jaren geleden verloor een neef van mijn man zijn zoontje. Dat is heel heftig. Dan denk je: waarom laat God dit toe? En als je dan weet dat God ook heeft geleden; omdat hij weet hoe het is om zijn zoon te verliezen, dan geeft dat troost. En met Pasen vieren we dat hij door Jezus nog steeds leeft.”