Verplichte zelftests voor Duitse scholieren net over de grens

In Nederland is het juridisch niet mogelijk om zelftests verplicht te stellen, in Duitsland gaat dat nu wel gebeuren. Scholieren net over de Duitse grens moeten zich voor de schooldag begint zelf testen, twee keer per week.

Scholieren in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten zich na de paasvakantie zelf twee keer per week testen op besmetting met het coronavirus. Ongeveer een op de vijf leerlingen weigert dat tot nu toe, reden voor de deelstaatregering in Düsseldorf de zelftests te verplichten. Ook andere deelstaten zijn hiermee bezig.

Zelftests

Hoe de verplichting vorm krijgt en wat de juridische basis is, wordt momenteel besproken, aldus onderwijsminister Yvonne Gebauer van de deelstaat. „Tests zorgen ervoor dat infecties worden ontdekt en infectieketens kunnen worden doorbroken of zelfs voorkomen. Ze zorgen ervoor dat de schoolactiviteiten veiliger zijn.”

De middelbare scholen zijn al voorzien van zelftests. Na Pasen gebeurt dat ook bij de basis- en speciale scholen. Het ministerie stelt dat de zelftests op scholen momenteel grotendeels probleemloos verlopen. Maar voor een effectieve bescherming is het nodig dat „zo veel mogelijk scholieren meedoen”. Daarom is besloten tot de verplichte tests. Het is overigens wel de vraag of ze allemaal braaf de test gaan doen, want Duitsers worden steeds ongehoorzamer, kwam gisteren naar buiten.

Lessen met mondkap

Lessen op school – met mondkapje – zijn nu nog maar beperkt toegestaan, iets wat op veel weerstand stuit van veel Duitsers. „We willen er alles aan doen om de lessen na de paasvakantie te hervatten en zoals aangekondigd zullen we de komende week van gedachten wisselen met de schoolverenigingen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.