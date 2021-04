Freek Bartels dacht lang dat hij nooit Jezus in The Passion zou spelen

Voor het tweede jaar op rij heeft The Passion geen publiek. Maar met Freek Bartels in de rol van Jezus is een langgekoesterde wens van KRO-NCRV uitgekomen. Metro belde hem kort voor de grote muzikale liveshow.

Voor het eerst is EO niet meer verbonden, maar wordt de elfde editie van The Passion alleen door KRO-NCRV uitgezonden. Geen publiek of processie met honderden mensen richting het hoofdpodium. Wel weer in een stad met een groot decor, live-orkest en koor: Roermond.

De tv-uitzending trekt jaarlijks op Witte Donderdag zo’n 2,5 miljoen kijkers, dus gebrek aan belangstelling zal er ook dit jaar niet zijn. Dat gebeurde ook vorig jaar. Toen werd vanaf het Mediapark in Hilversum noodgedwongen snel een Best of-Passion in elkaar gezet. Het coronavirus was toen net een maand in ons land.

Freek Bartels als Jezus in The Passion

Vele ogen zullen vanavond gericht zijn op Freek Bartels (34). Hij vertolkt dit jaar de rol Jezus. Bartels heeft in musicals, diverse theaterstukken en op tv een lange staat van dienst. Maar de hoofdrol in The Passion, dat is toch wel bijzonder. Ook voor hem. Het paasverhaal uit de Bijbel heeft dit jaar #ikbenervoorjou als thema. Humberto Tan is op het podium de verteller, Anita Witzier doet verslag van de virtuele processie.

Aan de lijn Freek Bartels, twee dagen voor zijn grote moment.

Freek, hoe gaat het? Midden in de drukte?

„Zeker, final days before take off hè? Zo voelt het een beetje.”

En dan moet je ook nog met Metro aan de telefoon hangen.

„Met liefde hoor. Ik voel de opbouw naar de uitzending nu echt wel, maar dat gaat gepaard met heel veel zin. We zijn al een paar maanden met de voorbereidingen bezig, maar het wordt opeens heel concreet. Zo van ‘oh ja, we gaan het echt doen donderdag’. Ja, ik heb veel zin. Zeker in tijden waarin werk niet vanzelfsprekend is. Daarom heb ik me voorgenomen er zelf ontzettend van te gaan genieten. Jezus in The Passion zijn is sowieso al een unieke kans, maar helemaal in deze gekke tijden.”

Jezus door een gay-acteur lag gevoelig

Had je gedacht dat je ooit voor deze rol gevraagd te worden?

„In alle eerlijkheid niet. Dat komt omdat mij ter ore was gekomen dat het spelen van Jezus door een gay-acteur gevoelig lag bij de EO. Ik dacht ‘het zal wel niet gebeuren’. Niet dat ik het er mee eens was, maar ik verwachtte dus niet dat ik hier voor benaderd zou worden. KRO-NCRV belde met de woorden dat ik al heel lang op het lijstje stond en men ervoor wilde gaan. Het voelt nu als het perfecte moment.”

Je naam viel bij fans al vaak.

„Dat zag ik op social media inderdaad. Ik vond de rol Jezus wel iets wat me zou liggen. Natuurlijk vind ik het een enorme eer om hem te mogen vertolken. Soms gebeuren dingen om een bepaalde reden niet. Nu is het moment daar en daar ben ik heel blij mee en trots op.”

Niet dat het per se uitmaakt, maar ben je zelf een gelovig mens?

„Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar het mooie van The Passion vind ik dat het inmiddels het geloof is ontstegen. Het is ooit wel zo begonnen en het verhaal komt uit De Bijbel. Daar gaan we nog steeds respectvol mee om. The Passion is echter zo breed, dat het heel veel mensen momenten van herkenning geeft. Dat iedereen punten heeft om door geraakt te worden. Daar hoe je niet per se gelovig voor te zijn.”

Wat voor Jezus wil je graag zijn?

„In het voortraject heb ik het met de andere spelers, zoals Leo Alkemade en Rob Dekay (Petrus en Judas, red.) over de menselijkheid van die figuren gehad. Er hangt een bepaalde zwaarte om hen heen, maar we hebben naar het menselijke aspect gezocht. Dat vinden wij het interessantst om te laten zien. Misschien kun je na het zien van onze versie wel denken van ‘goh, die Judas is niet eens zo in- en in-slecht’. Dat kunnen we allemaal wel hebben. Het hoeft niet zo zwartwit in elk geval en dat is volgens mij wel gelukt.”

The Passion kan duizend jaar voort

The Passion 2021 wordt vertrouwd én vernieuwd genoemd. Kun je van dat laatste een voorbeeld geven?

„Er zijn meer scenes dan normaal toegevoegd. En voor het eerst zijn er Engelstalige hits die vertaald zijn naar het Nederlands. Door die laatste beslissing kan The Passion in elk geval nog duizend jaar voort. Er is nu heel veel nieuw materiaal voorhanden.”

Ach, met Zwart-Wit van Frank Boeijen kunnen we toch al jaren door?

„Haha, ja. Maar wees gerust, die zit er ook dit keer weer in. Het is niet voor niets deels traditie en deels vernieuwing.”

Het thema #ikbenervoorjou, geldt dat ook in je eigen leven?

„Zeker in de gekke tijd waar we allemaal nog in zitten. Het is iets wat ik op verschillende momenten heb proberen te doen. Andersom heb ik het ook absoluut teruggekregen van vrienden en familie. Het is iets wat je snel kunt vergeten, want we leven heel erg in een tijd van ontzettend met ons zelf bezig zijn. Als de pandemie iets goed heeft opgeleverd is dat rust nemen en bij jezelf denken hé, wacht eens even. Waar ben ik, waar sta ik, wat wil ik, wie zijn mijn dierbaren enzovoort. Dat je de balans opmaakt op een goede manier.”

Stond je leven door corona lang stil?

„Ik heb mazzel gehad, want ik heb twee tv-producties kunnen draaien. Die kwamen perfect uit. Normaal was het jaar natuurlijk niet, als je gewend bent om zes keer per week in een theater je vak uitoefent. Ik denk dat ik acht tot tien keer in het theater heb kunnen staan.”

Je had je eerste solovoorstelling toch?

„Ja. Die heb zes keer mogen spelen. Die pakt helemaal niemand me meer af, hoor. Maar het is jammer dat het zo kort was. Het is een productie die vrij gemakkelijk weer op touw te zetten is. Dus ik hoop stiekem dat het nog een keer gaat gebeuren. Het voelt namelijk nog niet als af.”

Freek Bartels bewondert verhaal dat al zo lang staat

Terug naar The Passion. Wat spreekt jou persoonlijk aan in het paasverhaal?

„Je ziet argustypes en grote thema’s, maar het is niet voor niks dat het verhaal al zolang overeind blijft. Als het specifiek over Jezus gaat vind ik zijn oordeelloosheid heel mooi. Bewonderingswaardig ook, want als mens heb je bijna automatisch een beeld over iemand als je die ziet. Ondertussen weet je helemaal niet wat er in iemands hoofd afspeelt. Ook de lijn tussen moeder en zoon, verdraagzaamheid en er voor elkaar zijn, vind ik mooi. We leven te veel in een tijd waarin je maar kleur moet bekennen. Kies je voor geel, dan mag je niet meer bij het groene clubje. En daarmee is de kous af. Ik denk dan ‘hè, er is toch ook nog zoiets als een grijs gebied?’ Het mag van mij allemaal wat minder strak en hart. Jezus heeft heus een boodschap voor mensen. Maar die boodschappen duwde hij niet met de hand op de strot door de keel.”

Als Metro hebben we ooit alle Jezussen tot dan toe op een rij gezet. René van Kooten kwam als beste uit de bus. Heb jij een favoriet?

„Van René is terecht, maar wordt het een wedstrijd dan? Haha. Het beeld van René van Kooten in de Hofvijver in Den Haag is me wel absoluut bijgebleven. Daar kwam alles samen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een shout out te geven voor David Grifhorst en de andere mensen van de productie en omroep. Dat zij na elf jaar nog steeds met zoveel liefde en zorg met The Passion omgaan, ongelooflijk. En dan geven ze ons als acteurs nog heel fijn de ruimte om een eigen zoektocht te maken ook.”

Heeft Roermond ook zulke mooie plekken als toen in Den Haag?

„Ja, meerdere. Ik wist dat niet, moet ik bekennen. Ik kende Roermond rond de schouwburg en niet veel verder. Maar van die mooie plekken is zeker gebruik gemaakt, die ga je zien.”

Zes miljoen ogen op je gericht

Je bent al heel lang bekend zijn met live op televisie zijn. In 2008 deed je al mee en won je de hoofdrol bij de zoektocht voor de musical Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat. Realiseer je je nog dat er waarschijnlijk 5 miljoen ogen tijdens The Passion naar je kijken?

„Hahahaha. En bedankt meneer Jonk. Nee, ik probeer dat heel erg uit te schakelen. Op Zoek Naar Maria is nu op televisie en dat brengt de gedachten aan toen wel weer terug. Ik merk dat het een heel andere tijd is, want social media was bij ons nog helemaal niet groot. Een tijd ook waarin mensen veel minder overal maar wat van moesten vinden. Ik stap voor de uitzending gewoon in de bubbel van mensen die daar zijn. En dan maar zo goed mogelijk en ingeleefd met z’n allen het verhaal vertellen. Daarna hoor ik wel of het geslaagd is. Daar tijdens het spelen mee bezig zijn, is niet zo handig. Maar de gedachte aan hoeveel mensen er gaan kijken, bevliegt me heus weleens. Ik voel daarom een grote verantwoordelijkheid om enorm mijn best te gaan doen.”

Naast Freek Bartels spelen de volgende mensen mee: Trijntje Oosterhuis (Maria), Leo Alkemade (Petrus), Rob Dekay (Judas), Tygo Gernandt (Pilatus). Discipelen zijn onder meer Kim Pieters, Tooske Ragas, Britt Scholte en Sterre Koning. Nog meer over The Passion weten? Kijk dan hier.

The Passion is vanavond (1 april) om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien.