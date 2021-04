‘Groter als’ is in de Nederlandse taal niet meer fout

Wellicht dat taalpuristen hier nachtmerries van krijgen, maar ‘groter als’ is niet meer onjuist. De grammaticaregels van de Nederlandse taal zijn namelijk na 24 jaar aangepast.

En dat betekent dat je vanaf nu moet opletten welke grammaticale ‘fouten’ je als taalpurist corrigeert. In de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) verandert er namelijk behoorlijk wat. Zo is ‘groter als’ volgens de nieuwe regels in een informele context niet meer onjuist.



Volgens de nieuwste versie van de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) mag je tegenwoordig ook vormen zoals ‘groter als’ gebruiken en dat doet pijn aan mijn talenknobbel. — Thibaut® (@bastiaenstibo) April 22, 2021

De Nederlandse taal in 1700 bladzijden

De ANS is de leidraad als het gaat om de Nederlandse taal. In 1984 bracht men de eerste gedrukte uitgave hiervan naar buiten. Inmiddels is er ook een online versie. In meer dan 1700 bladzijden wordt de Nederlandse taal uitvoerig besproken. De hoofdredacteur van ANS is Walter Haeseryn, een universitair docent Nederlandse Taalkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Grammaticaregels

Sinds 1997 zijn er geen aanpassingen geweest, maar daar komt nu verandering in. Een aantal vastgeroeste grammaticaregels krijgen toch een moderne insteek. En dat leggen we even voor je uit:

‘Groter als’ is ook juist. Voorheen zei men ‘Jan is groter dan Piet’ (want: een overtreffende trap), tegenwoordig mag ‘Jan is groter als Piet’ ook gewoon. Dat komt doordat in de praktijk veel mensen beide varianten gebruiken. Let wel: het gaat wel om informele context (dus het kan zijn dat je docent Nederlands het nog steeds fout rekent).

Voorheen zei men ‘Jan is groter dan Piet’ (want: een overtreffende trap), tegenwoordig mag ‘Jan is groter als Piet’ ook gewoon. Dat komt doordat in de praktijk veel mensen beide varianten gebruiken. Let wel: het gaat wel om informele context (dus het kan zijn dat je docent Nederlands het nog steeds fout rekent). Dubbele negatie. Tegenwoordig is een dubbele negatie (ook wel dubbele ontkenning genoemd) volgens ANS ook correct. Eerst was een zin als ‘hij heeft nooit geen geld’ fout. Dit omdat ‘nooit’ en ‘geen’ dubbelop zijn. Maar vanaf nu is dit in spreektaal dus gewoon juist. In schrijftaal kan dit dan weer niet.

Tegenwoordig is een dubbele negatie (ook wel dubbele ontkenning genoemd) volgens ANS ook correct. Eerst was een zin als ‘hij heeft nooit geen geld’ fout. Dit omdat ‘nooit’ en ‘geen’ dubbelop zijn. Maar vanaf nu is dit in spreektaal dus gewoon juist. In schrijftaal kan dit dan weer niet. Bijwoorden. ‘Een hele grote auto’ en ‘een heel grote auto’ zijn allebei juist. Volgens de ouderwetse grammatica mag je bijwoorden niet verbuigen. Maar in de praktijk doen we dat vaak wel. Maar let op, dit geldt niet voor alle bijwoorden. ‘Een erge lekkere maaltijd’ klopt dan weer niet. Dat blijft ‘een erg lekkere maaltijd’.

‘Een hele grote auto’ en ‘een heel grote auto’ zijn allebei juist. Volgens de ouderwetse grammatica mag je bijwoorden niet verbuigen. Maar in de praktijk doen we dat vaak wel. Maar let op, dit geldt niet voor alle bijwoorden. ‘Een erge lekkere maaltijd’ klopt dan weer niet. Dat blijft ‘een erg lekkere maaltijd’. Hen en hun. Het gebruik van ‘hen’ en ‘hun’ is tegenwoordig een stuk soepeler. Dus je mag zowel ‘Ik heb hun een hand gegeven’ (nou ja, nu even niet) als ‘Ik heb hen een hand gegeven’ zeggen.

Nog meer veranderingen

Dat taal meebeweegt met de tijd, blijkt onontkoombaar. Over een tijdje zullen er wellicht opnieuw veranderingen bekend worden gemaakt. Wil je je nog even verdiepen in de Nederlandse taal? Op de website van de Algemene Nederlandse Spraakkunst vind je alle informatie.