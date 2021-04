‘Godslasterlijke’ Tong keert terug naar Flevoland

Kunstwerk Tong van Lucifer maakte na plaatsing in Flevoland de tongen los, vooral bij de SGP. Toen het vorig jaar omwaaide, hoopte de partij dat het niet meer terug zou komen. Maar de Tong keert terug.

Het kunstwerk Tong van Lucifer keert terug naar zijn oorspronkelijke plek aan de A6 bij Lelystad. Dat heeft een meerderheid van Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond besloten. Het beeld van kunstenaar Rudi van de Wint wordt wel omgedoopt tot De Tong, omdat de SGP-tak van Flevoland de referentie naar de duivel godslasterlijk vindt. Ook is de associatie met de gevallen engel Lucifer die naar de hemel likt een schande, volgens de partij.

SGP over de Tong van Lucifer

Het kunstwerk waaide vorig jaar om, waarna het werd weggehaald voor restauratie. De SGP in Flevoland greep dat moment aan om te debatteren over de vraag of De Tong wel moet terugkeren, meldt Omroep Flevoland. De fractie wilde het beeld, dat momenteel in een opslag ligt, niet terugzien op zijn oorspronkelijke plek en startte een petitie.



Het onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van het kunstwerk Tong van Lucifer kost 75-duizend euro. https://t.co/peH90Z1NkC — Omroep Flevoland (@OmroepFlevoland) October 29, 2020

De Tong

Volgens college van Gedeputeerde Staten, dat onderzoek deed naar een alternatieve standplaats, was er geen goede andere plek om het kunstwerk neer te zetten. Na restauratie en herplaatsing langs de A6 wil de provincie het kunstwerk voortaan De Tong noemen. De associatie met de gevallen engel Lucifer die naar de hemel likt, zou dan voorbij moeten zijn.

Het was de nadrukkelijke wens van de in 2006 overleden kunstenaar, die ook de wandschilderingen in het gebouw van de Tweede Kamer maakte, dat De Tong op zijn oorspronkelijke plek bleef staan. Ook de naamsverandering zou een wens van de kunstenaar zijn geweest, volgens Omroep Flevoland.

Reacties op Twitter

De Tong maakt al sinds plaatsing heel wat los bij mensen. Maar mooi of niet, veel Flevolanders vinden wel dat het kunstwerk bij hun provincie hoort. Een petitie werd al gestart om het weer terug te plaatsen. Ook over de SGP klinken veel geluiden. „Wanneer de SGP het voor elkaar krijg om de Tong van Lucifer definitief te laten verwijderen ga ik uit protest ter plekke een giga blote kont plaatsen om god te moonen”, schrijft iemand. Gelukkig hoeft dat nu dus niet.



Wanneer de SGP het voor elkaar krijg om de Tong van Lucifer definitief te laten verwijderen ga ik uit protest ter plekke een giga blote kont plaatsen om god te moonen SGP: Tong van Lucifer moet voorgoed van Knardijk afhttps://t.co/o434bmxByK — Arno Jan Boere (@Natuurstruiner6) February 27, 2020



Waarom hebben jullie voor deze foto, met dat oerlelijke hekje, gekozen. Er zijn genoeg foto’s beschikbaar zonder dit kunstverpestende onderdeel. pic.twitter.com/zgy7oO3mti — Ton ten Brinke (@TontenBrinke) May 12, 2020



