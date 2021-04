Mis je het handen schudden in coronatijd? Dit (ontzettend gare) spel biedt uitkomst!

Er zijn veel dingen die we door corona niet meer mogen doen en ook niet missen. Denk bijvoorbeeld aan de drie zoenen bij de begroeting of iedereen een hand geven tijdens een kringverjaardag. Maar een stevige handdruk kan zeker ook gemist worden. Voor die mensen is er nu iets bedacht!

Geen hand geven aan de dokter, bij je sollicitatiegesprek of als er iemand jarig is. Het voelt ruim een jaar na de start van de pandemie toch nog raar aan. Je blijft onwennig op afstand van elkaar, je krabt eens achter je oren en grinnikt maar zenuwachtig: „Ja, we mogen geen hand geven, hè…” Informatie die beide partijen weten, maar toch nog even wordt benadrukt om te laten blijken dat je heus wel fatsoen hebt.

Handdruk missen

Het gebrek aan een handdruk kan op sommige momenten dus flink gemist worden. Sowieso is het ook een gemis aan lichamelijk contact, hoe klein het ook is. Voor de mensen die op een druiligere dag kunnen mijmeren over het genot van een warme handdruk, is er iets nieuws uitgevonden.

Game-ontwikkelaar Tofi Asgeirsson was ook helemaal klaar met ellebogen, voetjevrijen en high fives in de lucht. Hij ontwikkelde daarom een spelletje: A Firm Handshake. Vergeet FIFA, Resident Evil Village, Far Cry 6 of Halo Infinite. A Firm Handshake is dé game van 2021. De bedoeling van het spel: je wandelt met een poppetje en geeft een andere man een handdruk. Dit andere poppetje zal vervolgens jou volgen. Ja, dit was echt de lange versie van het uitleggen van het spel. Dat is namelijk het enige wat je hoeft te doen.

A Firm Handshake

Wel heb je meerdere levels in het spel. Waar je begint met een simpele handdruk geven, dien je even later een handdruk te geven aan een personage terwijl er vier rijen sumoworstelaars tussen de twee poppetjes heen wandelen. Een level verder moet je weer handen schudden, maar word je volledig genegeerd door alle personages. Dan gaat de wekker, schud je wederom een hand en is het spel afgelopen.

Dus als je eventjes verlangt naar een handdruk of wilt blijven oefenen hoe het ook alweer ging, dan is A Firm Handshake echt iets voor jou. Of je moet echt niks te doen hebben met je leven uiteraard. Mensen die de game intussen gespeeld hebben zijn er lyrisch over. „Topkwaliteit”, zegt een speler. „Ontzettend intens”, laat een ander weten. Voor een derde speler was het een „Fijne tijd na een stressvolle dag.” Ook was het voor een gebruiker het „menselijke contact dat ik nodig had in deze ongekende tijden.”

A Firm Handshake downloaden

Sommige van de reacties zijn uiteraard sarcastisch. Het is zonder twijfel één van de meest random spellen ooit en je zult er geen uren mee vullen. Maar aan de andere kant is het zo absurd en gaar dat het wel weer grappig wordt. Dikke aanrader!

Het spel is hier gratis te downloaden voor Windows, MacOS en Linux.