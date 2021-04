Kijkers over nieuwe aflevering De Verraders: ‘Samantha speelt volgend jaar Judas bij The Passion’

Kijkers van de nieuwe aflevering van De Verraders zijn niet blij met verrader Samantha Steenwijk. Ze gooide namelijk mede-verrader Kees Boot onder de bus, waardoor hij naar huis moest. Voor sommige mensen zit het zó diep, dat ze vinden dat Steenwijk volgend jaar Judas moet spelen bij The Passion.



Samantha Steenwijk speelt volgend jaar Judas in thepassion. #deverraders — Hans van Eerbeek (@Humorgeneraal) April 17, 2021

Samantha Steenwijk in De Verraders

Tijdens de vorige aflevering stapte zangeres Steenwijk over van getrouwe naar verrader. Toen zei originele verrader Boot al dat hij en Holly Brood „een monster” in huis hadden gehaald. En nu krijgt hij nog gelijk ook.

In een voorstukje zagen we namelijk al dat de drie verraders het niet helemaal eens konden worden over wie er deze aflevering naar huis moest. „Als jij Loek (Peters, red.) eruit stemt, denk ik dat je de verdenking van jou af haalt”, zegt Steenwijk tegen Boot. Maar daar zijn Boot en Brood het niet mee eens: „Dan knalt ‘ie er juist vol op”.

Volgens de twee originele verraders moet er nu een vrouw uit, Boot benoemt dat Francis (van Broekhuizen) zichzelf behoorlijk verdacht heeft gemaakt bij Barbara (Sloesen). Dan vindt Steenwijk dat Barbara eruit moet, want „die is het minst beïnvloedbaar”. Volgens Brood moet Abbey Hoes eruit. Maar uiteindelijk gooit Steenwijk Boot dus vol onder de bus.



Kees Boot

Vorige week beloofde Steenwijk Boot nog om hem en Brood te helpen het op te nemen tegen de getrouwen. Maar uiteindelijk stemt ze op hem en moet hij het spel verlaten, nog vóór de verraders een getrouwe konden ‘vermoorden’. Was dat hele overleg voor niks geweest.

Ondanks dat de zangeres zei dat Boot het uiteindelijk „wel zou snappen”, gaat zijn vertrek hem niet in de koude kleren zitten. Veel mensen stemden tegen hem, en daar reageerde hij fel op. Grote ogen, zuchten, dramatische grepen naar het hoofd: het kwam allemaal voorbij. Maar de getrouwen hadden gelijk: hij is toch echt een verrader.

Wanneer hij vertrekt laat hij merken dat hij het toch niet héél erg vindt: „Dat rare spel. Die dubbele agenda, ik kan het niet uitleggen. Mag ik alsjeblieft naar mijn ontzettend lieve vrouw en lieve kinderen?”

Onder kijkers heersen twee gemoedstoestanden: boosheid en frustratie om het verraad van Steenwijk, en bewondering voor Boot en hoe hij het spel speelde.



‘Zijn nog steeds vriendjes’

Hoe boos kijkers ook kunnen zijn op Steenwijk, „Samantha is queen of backstabbing”, volgens haar gaat het allemaal om het winnen van De Verraders. Dat zei ze ook in de aflevering, om haar verraad goed te praten. „Ik weet dat je me niet had meegenomen naar de finale”, indirect tegen Boot, en „we zijn hier allemaal om te winnen”.

Een kijker snapt de keuzes van Steenwijk zeker wel: „Al die haat naar Samantha… jongens kom op… Het is een spel! En ze speelt ’t verdomde goed!”



Al die haat naar Samantha… jongens kom op.. Het is een spel! En ze speelt 't verdomde goed! #DeVerraders #samantha — Erikah Karst 🎤 (@ErikahKarst) April 17, 2021

Gelukkig voor de zangeres koestert Boot geen gevoelens van wrok tegen haar. „It’s all in the game…. Wij zijn nog steeds vriendjes hoor!”, schrijft ze bij een foto van haar en haar ex-mede-verrader.



Wil je De Verraders terugkijken? Dat kan, zodra de aflevering verschijnt, hier.