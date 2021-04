Ruim driehonderd feestgangers bij straatfeest: ‘Laten ons dat feestje niet ontnemen’

Enkele tientallen politiemensen hebben gisteravond een einde gemaakt aan een straatfeest in het Noord-Hollandse dorp De Goorn. Naar schatting drie- tot vierhonderd mensen kwamen gisteren in het dorp bijeen voor het feest.

Aanvankelijk was de sfeer vooral gemoedelijk en keek de politie slechts toe, om „de situatie beheersbaar te houden”. Kort voor 21.30 uur greep zij alsnog in en veegde zij de straat schoon. Het feestende publiek gooide met glas. De politie was met honden ter plaatse en gebruikte de wapenstok.

Feestganger in De Goorn: ‘Even schijt aan corona’

Dit weekeinde zou er in De Goorn een kermis zijn, maar deze kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. „Het is kermis, we laten ons dat feestje niet ontnemen”, zei een feestganger. „We weten dat het niet mag, maar nu even schijt aan corona.”

Telegraaf-journalist Robert Vinkenborg was aanwezig en deed verslag via Twitter: „Jongeman met bebloed shirt zegt dat politie feestgangers heeft mishandeld: ‘Waarom is er ingegrepen? Het was een gezellig feest, meer niet.'”



Jongeman met bebloed shirt zegt dat politie feestgangers heeft mishandeld: "Waarom is er ingegrepen? Het was een gezellig feest meer niet." #kermisfeest De Goorn — Robert Vinkenborg (@RVinkenborg) April 17, 2021

Ook schrijft hij dat er op een gegeven moment een „charge met honden en wapenstokken” werd uitgevoerd. „Er is een brandje gesticht.”



Overal glas. Er was net een charge met honden en wapenstokken. Er is een brandje gesticht. #kermisfeest De Goorn — Robert Vinkenborg (@RVinkenborg) April 17, 2021



Politie maakt einde aan #kermisfeest De Goorn pic.twitter.com/xApNBKscv5 — Robert Vinkenborg (@RVinkenborg) April 17, 2021

Straatfeest

Op social media is veel ophef ontstaan na het feest. Zo schrijft iemand dat het op meerdere plekken in het land misgaat. Ook vraagt hij zich af „welke burgemeester faalt er morgen door deze egoïsten ruimte te geven?”.



Aboutaleb blijkt geen ruggengraat te hebben, geen handhaving op regels. In De Goorn honderden mensen aan het feesten. Niemand grijpt in. In Leeuwarden greep men ook niet in. 2000 mensen op elkaar gepakt. Welke burgemeester faalt er morgen door deze egoïsten ruimte te geven? pic.twitter.com/t5EL3DvUN6 — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) April 17, 2021

Ook de burgemeester van Koggenland, de gemeente waarin De Goorn ligt, is „ontzettend teleurgesteld”. Monique Bonsen zegt tegen het Noord-Hollands Dagblad dat de gemeente op de hoogte was van het straatfeest, en in contact probeerde te komen met de organisatoren. „Dat is niet gelukt. Vervolgens hebben we vandaag het gebied de hele dag in de gaten gehouden en is er geprobeerd om mensen te bewegen naar huis te gaan. Alle inspanningen zijn er op gericht om escalatie te voorkomen. Helaas was toch een inzet van de politie nodig.”