De man die zichzelf in krat per post de wereld over stuurde komt met boek over bizar avontuur

Meer dan vijftig jaar geleden verstuurde de intussen 76-jarige Brian Robson zichzelf in een krat per post vanuit Australië naar huis in Wales. Over de onwaarschijnlijke stunt verschijnt aan het eind van deze maand een boek genaamd The Crate Escape en Robson heeft de mannen die hem hielpen hoogstwaarschijnlijk gevonden.

In juli 1964 kwam Robson als 18-jarige vanuit Cardiff in Wales aan in Australië, op zoek naar avontuur. Hij ging als conducteur bij Victorian Railways aan de slag, maar al snel kreeg hij spijt. Het werk bleek saai en nieuwe vrienden maken ging niet zo eenvoudig als hij dacht. Tien maanden later besloot hij terug naar huis te gaan, maar geld voor een vliegticket had hij niet.

Advertentie verhuisbedrijf zorgde voor idee van versturen per post

Daarop besloot hij als verstekeling bij een schip aan boord te gaan. Hij werd echter betrapt en moest twaalf weken de cel in. Een advertentie van een verhuisbedrijf bracht hem uiteindelijk op het idee om zichzelf per post naar huis te sturen. Hij kocht daarvoor een krat van 76 bij 91, bij 96 centimeter, net groot genoeg voor zichzelf en zijn koffer. Robson klom erin en twee vrienden timmerde de kist dicht.

De reis zou 36 uur duren, maar de eerste pijn kwam al na twee uur. Tot overmaat van ramp werd de krat, met Robson erin, in Sydney 23 uur lang ondersteboven gezet voor hij ingeladen werd. Ook bleek het vliegtuig niet meteen naar Londen te gaan, maar via Los Angeles te vliegen. „Het ene moment was het ijskoud, het volgende moment juist bloedheet”, zegt Robson tegen The New York Times. „Ik was de helft van de tijd bewusteloos, had nare dromen en wist vaak niet of ik wakker was of sliep. Ik dacht dat ik dood zou gaan.”

Krat per toeval gevonden

Uiteindelijk duurde de reis meer dan drie dagen en werd hij per toeval gevonden omdat iemand licht uit de krat zag komen. In Los Angeles werd Robson uit zijn benarde positie bevrijd en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe Robson uiteindelijk thuiskwam? Nadat zowel Australië als de VS besloten hem niet te vervolgen voor het feit dat hij zichzelf per post verstuurde, mocht hij gratis met Pan American Airlines meevliegen naar het Verenigd Koninkrijk.

Door de jaren heen verloor Robson de mannen die hem hielpen om zichzelf per post te versturen uit het oog. In Britse en Australische media deed hij een oproep, die op veel reacties kon rekenen. Robson zegt dat hij voor 90 procent zeker is dat hij hen nu heeft gevonden.