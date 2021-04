Presenteert Arjen Lubach straks dit nostalgische televisieprogramma?

Het populaire tv-programma Zondag met Lubach is na dertien seizoenen gestopt. Presentator en bedenker Arjen Lubach was zes jaar lang op de buis te bewonderen, maar vond het onlangs tijd voor iets anders. Nu klinken geruchten dat de presentator is gestrikt voor het nostalgische Kopspijkers.

In de wandelgangen klonk eerder deze week dat het geluid dat het tv-programma Kopspijkers een rentree maakt. Een woordvoerder van BNNVARA liet vallen dat er momenteel verkennende gesprekken plaatsvinden. Ook Jack Spijkerman, het welbekende gezicht van het succesprogramma, denkt mee. Alleen ziet hij een herintrede als presentator van het programma niet zitten. Spijkerman is inmiddels 72 jaar en draagt het stokje liever over aan de nieuwe generatie.

Het succes van Kopspijkers

Kopspijkers verscheen in 1998 voor het eerst op de televisie en was al snel een ware kijkcijferhit. In het programma werden actualiteiten met een satirische insteek besproken. Verschillende cabaretiers lieten zich volmondig uit over het laatste nieuws en belichtten dit met een knipoog. Die aanpak zorgde ervoor dat meer dan 3,5 miljoen kijkers op zaterdagavond aan de buis gekluisterd zaten.

In het programma verscheen de ‘crème de la crème’ onder de Nederlandse cabaretiers. Waaronder Najib Amhali, Peter Heerschop, Jochem Myjer, Erik van Muiswinkel, Bert Visscher, Viggo Waas en Sanne Wallis de Vries. In 2002 werd het programma bekroond met een Gouden Televizier-Ring. In 2005 stopten de makers en kwam Kopspijkers aan een eind.

Arjen Lubach als presentator

In de uitzending van Radio Veronica wordt de terugkeer van Kopspijkers besproken en geeft Jack Spijkerman opheldering over de geruchten. Presentator Wilfred Genee dropt meteen een bommetje waarop Spijkerman reageert. „Ik ga dat niet ontkennen. Men is is hier bij mij geweest om over Kopspijkers te praten. Maar niet met mij als presentator.”

Spijkerman legt uit dat hij zelf niet zo’n voorstander is van het „reanimeren van een oud programma”, maar beaamt dat de gesprekken gaande zijn. Dan klinken een aantal bekende namen waaronder Arjen Lubach. Ook Patrick Lodiers, oud-presentator van de Lama’s en Peter Heerschop komen voorbij. Wie het uiteindelijk wordt, is nog niet duidelijk aan het eind van het gesprek. „De conclusie is: Kopspijkers komt terug”, zegt Genee.

Binnen het satirische genre vallen programma’s als Even Tot Hier, Dit Was Het Nieuws en Zondag met Lubach. Dat laatste verschijnt (voorlopig) niet meer op de Nederlandse televisie. Waar we Lubach uiteindelijk weer terugzien, blijft nog even gissen.