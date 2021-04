Roxeanne Hazes boos om docu over vader André

Het oudste kind van de Amsterdammer reageert op Instagram op het toch uitzenden van de documentaire, waarin ze aangeeft dat ze zelden reageert op familiezaken. Er was de afgelopen jaren nogal vaak wat te doen rondom de Hazes-familie, de familie heeft lang niet altijd contact. Roxeanne werkte niet mee aan de documentaire en vertelt dat er beelden te zien zijn die ze zelf maakte met de camera die ze van haar vader kreeg.

Alleen maar herinneringen

„Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien”, zegt ze over het gebruik van die beelden. „Dit zijn een van de laatste gesprekken tussen hem en mij”, schrijft ze. „De beelden liggen nu op straat. Dat doet extra veel pijn.”

In overleg met haar management heeft ze al in de voorbereidende fase van de documentaire laten weten niet mee te willen werken en niet te willen dat deze beelden zouden worden gebruikt. Daaraan is geen gehoor gegeven en dat kwetst Roxeanne Hazes, schrijft ze. „Dit zal de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid vaker gebeuren.”

Geen familievete

Ze benadrukt overigens dat de reden dat ze niet mee wilde werken, niet ligt aan het feit dat ze geen contact heeft met haar moeder. „Dit is geen ordinaire pesterij”, schrijft ze. „Ik vind oprecht dat deze reeks, om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden en dat ik minimaal meebeslis over wat er met dit privémateriaal gebeurt.”



Goed bekeken

De documentaire over de Amsterdamse volkszanger werd gisteravond goed bekeken. Meer dan 800.000 mensen schakelden over naar NPO3 om te kijken naar het leven van Hazes. Onder andere zijn ex-vrouw Rachel Hazes en zijn zoon André Hazes jr. zijn in de reeks te zien.

Op Twitter is uiteraard druk meegeschreven met de documentaire. De reacties zijn wisselend. De een vindt de documentaire fantastisch, terwijl de ander nog wel wat kritiekpuntjes heeft voor de makers.



Op En Top Genieten dit. Het echte leven van Andre Hazes @NPO3#NPO#kleinejongen — Marcel Koertshuis (@marcel_hgl1970) April 14, 2021



Uniek materiaal in onbegrijpelijke verhaallijn. Daar zijn basiscursussen voor. #kleinejongen — WillemDavids.nl (@willemdavids) April 14, 2021



Mooie serie #Kleinejongen Erg ontroerend ook bij tijd en wijle. Ik wist helemaal niet dat Rachel Hazes weer in Mijdrecht woonde, ik zou haar ook misschien niet spontaan herkend hebben, kan ook. — Jenneke (@Jennekepenneke) April 14, 2021



Hazes was gewoon de allereerste vlogger. Voordat het internet begon.😀#KleineJongen — Remco (@Topdob11) April 14, 2021



Mooi, de grote (oude) André Hazes die zelf als persoon centraal staat en niet voor de zoveelste keer een massale viering van zijn leven of zijn oeuvre. #kleinejongen — Finbar van der Veen (@FinbarvdVeen) April 14, 2021