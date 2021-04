Groot tekort aan sperma in Zweden, artsen slaan alarm

In Zweden is een groot tekort aan sperma. Vanwege de coronacrisis wordt namelijk veel minder sperma gedoneerd. Dat is een groot probleem voor vrouwen die een kindje willen, maar afhankelijk zijn van een spermadonor. Artsen slaan daarom alarm.

De gemiddelde wachttijd voor kunstmatige inseminatie liep vorig jaar hoog op. Vrouwen of koppels moesten gemiddeld dertig maanden wachten op sperma. De gemiddelde wachttijd voor de coronacrisis bedroeg zes maanden.

Meer sperma nodig

„Het sperma raakt op. We hebben nog nooit zo weinig donors gehad als vorig jaar”, zei afdelingshoofd Ann Thurin-Kjellberg van het academisch ziekenhuis in Göteborg. Het tekort is volgens haar niet alleen in de stad waar zij werkt, maar in heel Zweden. „Het is een nationaal fenomeen. De voorraad is op in Göteborg en Malmö en binnenkort ook in Stockholm.”

De oorzaak van het tekort is de coronapandemie. Die houdt spermadonoren massaal weg van de fertiliteitsklinieken. Bovendien stelt de wet in Zweden dat gedoneerd sperma bij maximaal zes vrouwen mag worden gebruikt. Reserves kunnen dus niet maximaal benut worden.

Oproep Zweden

In een poging het tekort aan sperma tegen te gaan, doen sommige regio’s van Zweden een oproep. Via sociale media vragen ze mannen zich te melden. Dat heeft wisselend succes. Maar klinieken kunnen het sperma van nieuwe donoren niet direct gebruiken. Het kan zo’n acht maanden duren, omdat mannen allerlei testen moeten doen. En niet alle spermamonsters zijn bruikbaar.

Een andere oplossing is veel geld betalen. Vrouwen of koppels kunnen ook nog naar een privékliniek in Zweden stappen die sperma inkoopt in het buitenland. Daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Zo’n behandeling kost ongeveer 100.000 Zweedse kroon, omgerekend bijna 10.000euro. En niet iedereen kan dat betalen.

Volgens Thurin-Kjellberg moet Zweden nog veel meer doen om meer mensen te krijgen die sperma doneren. „We moeten Zweedse mannen op televisie oproepen zich te melden.”