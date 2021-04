Even Tot Hier spreekt Poetin streng toe met Russisch liedje, kijkers smullen ervan

De Russische president Vladimir Poetin en zijn (vrijwel enige serieuze) tegenstander Aleksej Navalny, daar is nogal wat om te doen. Eerst probeerde Poetin hem namelijk te vergiftigen, maar dat overleefde hij. Maar toen Navalny, na behandeling door Duitse artsen, weer in Rusland arriveerde, werd hij direct opgepakt. Nu zit hij in een strafkamp en weigerde hij lange tijd te eten. Genoeg reden, vonden de mannen van Even Tot Hier, om Poetin streng toe te zingen. In het Russisch.

Vrijdag werd bekend dat Navalny zijn hongerstaking stapsgewijs gaat afbreken. Drie weken lang hield hij het vol om geen eten tot zich te nemen. Daar startte hij mee omdat niet de juiste zorg zou ontvangen in het kamp waar hij een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Hij had toen onder meer rug- en beenklachten en wilde een arts zien die hij zelf mocht kiezen, maar daar zaten ze in het kamp niet zo op te wachten. Daarnaast staan er volgens de EU meer dan 100.000 Russische militairen bij de Oekraïnse grens en noemde Amerikaans president Joe Biden Poetin een ‘killer’.

Even Tot Hier: ‘Vladimir Poetin in 1 minuut’

Dus, dachten Jeroen Woe en Niels van der Laan van Even Tot Hier: we moeten Poetin streng toespreken. En wel met een Russisch liedje, dan begrijpt ‘ie het ten minste. Maar geen zorgen, voor ons zijn ondertitels aangesleept. „Vladimir Poetin in 1 minuut, here we go”, beginnen ze aan hun lied. „Vladimir Poetin is een onvervalste dictator, hij ziet elke tegenstander als een samenzweerder. Hij arresteert mensen die tegen hem protesteren, en hij geeft ze dan een ‘functie elders’“, in een strafkamp in dit geval dus.

In het Nederlands rijmt het liedje misschien niet zo lekker, maar het Russische gezang van de heren klinkt voor het ongetrainde oor toch vrij goed. Dat vonden ook kijkers, die smullen van dit lied. Op sociale media oogst Even Tot Hier, dat al genoemd wordt als de volgende Zondag Met Lubach (maar dan op zaterdag), alleen maar lof.



Wel denkt iemand dat een citytrip naar Moskou er even niet in zit voor de heren: „Ik ken mensen die voor minder op de luchthaven van Moskou zijn aangehouden en met het eerste vliegtuig zijn teruggestuurd.”



Even geen bezoekje aan Rusland voor Woe en Van der Laan. Ik ken mensen die voor minder op de luchthaven van Moskou zijn vastgehouden en met het eerste vliegtuig zijn teruggestuurd. #eventothier #poetin — Marco 🇬🇱 🇹🇼 🇭🇰 (@m_rc_br_ndt) April 24, 2021

‘Nomineer Even Tot Hier voor Televizier-ring’

Misschien wel het grootste compliment van een kijker is dat hij Even Tot Hier zou nomineren voor de Televizier-ring. „Geen gala meer nodig!”. Een ander „dacht precies hetzelfde”.



#eventothier is het beste programma in coronaformat. Echt knap. — Evelyn 😷 (@Evelyn__020) April 24, 2021

Ook Marjolijn is dolenthousiast: „Dit seizoen begon al heel sterk, maar de afleveringen worden iedere week nóg beter. Wat een fantastische uitzending is dit, inclusief het Poetinlied en Miguel die de schuld krijgt voor het geval Poetin iemand wil vermoorden.”



Dit seizoen begon al heel sterk, maar de afleveringen worden iedere week nóg beter. Wat een fantastische uitzending is dit, inclusief het Poetinlied en Miguel die de schuld krijgt voor het geval Poetin iemand wil vermoorden. #eventothier — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) April 24, 2021



Overigens ook genoten van het plezier dat Niels en Jeroen uitstralen in het maken van #eventothier. In deze aflevering meerdere keren gezien, maar bij het liedje in één minuut bij #eventothier. Zelden twee mannen zo trots gezien op wat ze neerzetten #EnTerecht. — Alja (@Alja033) April 24, 2021

