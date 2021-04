‘Superkoningsmaan’ te zien op Koningsdag, volgende keer pas in 2127

Een ‘superkoningsmaan’, dat komt niet vaak voor. De laatste keer was in 1909, maar aanstaande dinsdag is ‘ie er toch echt. Een superkoningsmaan is eigenlijk gewoon een supermaan, maar dan op Koningsdag. Na dinsdag komt zo’n volgende maan pas weer in 2127 voor. Dat zul je waarschijnlijk niet meer meemaken.

Weeronline schrijft dat een supermaan ongeveer vier opeenvolgende maanden per jaar voor komt. Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld. Ter vergelijking: een retourtje Amsterdam – Perth (Australië) is ruim 28.000 kilometer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een superkoningsmaan op komst! 👑 Dat is echt heel zeldzaam: https://t.co/j1m2zWzVCu pic.twitter.com/VDfjDTLoOF — Weeronline (@weeronline) April 25, 2021

Supermaan

Als het goed is, is de supermaan dinsdag prima te zien. Volgens Weeronline is de kans op opklaringen groot, dus wolken staan je niet in de weg. Maar sluierwolken kunnen wel voor een ander bijzonder effect zorgen: een superkoningsmaanhalo (goed woord voor galgje). Zo’n halo is een kring om de superkoningsmaan.

Om 21.40 uur, net voor de laatste avondklok, komt de supermaan op. Die is dan in het zuidoosten te zien, en tijdens de opkomst is ‘ie het mooist. Dan staat de volle maan namelijk laag aan de hemel. Maar het is niet nodig om vlak voor de avondklok naar buiten te gaan om de supermaan te zien, want hij is ook vanuit huis goed zichtbaar. Of vanuit je tuin, natuurlijk.

Koningsdag

En heb je nog geen plannen op Koningsdag? Geen probleem: wij hebben een paar tips voor je klaarstaan. De terrassen gaan net een dag na Koningsdag open, Fieldlab-evenementen zijn afgelast en ‘normale’ evenementen gaan al helemaal niet door. Wat kun je dan nog wel doen? Nou, de Koningsnacht-livestream volgen bijvoorbeeld, of ‘naar’ een virtuele vrijmarkt gaan, er zijn er meerdere op verschillende plekken in het land.

De koninklijke familie heeft het ook druk: zij gaan naar de High Tech Campus te Eindhoven. Vanuit een plaatselijke studio nemen zij deel aan een overvol programma dat in het teken staat van het thema ‘KennisMaken’. Verder zijn in Eindhoven verschillende ‘lokale helden’ als Fresku en DJ La Fuente te gast. Meer Koningsdagtips weten? Kijk hier even.