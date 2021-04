Gevangenisdienst: Navalny mag wél acht uur doorslapen van ons

De Russische oppositieleider Navalny zit in een gevangenis die doet denken aan een concentratiekamp, zo heeft hij laten weten. De bewakers maken hem telkens wakker en hij kan niet naar een arts. De gevangenis ontkent alles.

De Russische gevangenisdienst verdedigt de wijze waarop oppositieleider wordt behandeld in gevangenschap. De politicus ging deze week in hongerstaking omdat hem medische zorg zou worden onthouden en bewakers hem steeds wakker maken, maar volgens de autoriteiten gaat alles volgens de regels.



Kremlin critic Alexei Navalny said he's going on a hunger strike in Russian prison https://t.co/GfUmzbyUPz pic.twitter.com/TaVyIUHG9T — Forbes (@Forbes) March 31, 2021

De bekende criticus van president Vladimir Poetin wordt vastgehouden in een strafkamp op zo’n 100 kilometer van Moskou. Hij zegt rug- en beenklachten te hebben en geen goede medische hulp te krijgen. Navalny eist toegang tot een arts van zijn keuze en klaagt ook dat bewakers hem om het uur wakker maken.

De regionale gevangenisdienst noemt de kritiek onterecht. Alle gevangenen hebben recht op acht uur ononderbroken slaap, benadrukt de dienst. Die voegt daar wel aan toe dat bewakers ’s nachts patrouilleren en dan ook controles uitvoeren bij gevangenen. Dat zou hun nachtrust niet in de weg hoeven te staan. Navalny wordt volgens de autoriteiten ook niet anders behandeld dan zijn medegedetineerden.

De advocaten van de oppositieleider zouden ondertussen al een arts hebben geregeld. Dokter Aleksej Barinov vertelde dat hij klaarstaat om naar de gevangenis te gaan. „We wachten op een besluit van de gevangenisdienst.”

Op social media leven mensen met hem mee en #FreeNavalny blijft van kracht, maar betwijfelen of een hongerstaking een goed idee is. „Hij zou zichzelf niet zwakker moeten maken dan hij nu al is”, zegt iemand.



#Navalny should not make himself any weaker than he is by denying himself food. — Dipika, MBA. (@_DipikaR) March 31, 2021

Ook is er opmerkelijk nieuws over de artsen die Navalny behandelden na zijn vergiftiging. Nadat een van hen in februari plotseling overleed, leeft nu ook een tweede niet meer en een derde heeft z’n baan opgezegd. Het roept allerlei vragen op. „Dit is toch echt heel vreemd.”



This is very strange. Both the head and the deputy head of the emergency department at the Omsk hospital that saved Alexei Navalny’s life are now dead. The head just died at the age of 63. https://t.co/qlGaeog9tD — Bill Browder (@Billbrowder) March 28, 2021



