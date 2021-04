Zwaar hoestende Navalny naar gevangenisziekenhuis: ‘Moord in slowmotion’

Navalny zit in een concentratiekamp-achtige gevangenis, liet hij vorige maand al weten. En ook dat hij slecht wordt behandeld en daarom in hongerstaking is gegaan. Het gaat steeds slechter met hem en hij is met een infectie opgenomen in het ziekenhuis van de gevangenis. Zijn aanhangers denken er zo het hunne van.



@navalny is being slowly murdered by Putin.

All people who believe in justice should call for his release for prison – — John Cusack (@johncusack) April 5, 2021

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een medische afdeling in de gevangenis waar hij vastzit. Bij een gepland medisch onderzoek vertoonde hij tekenen van een luchtwegaandoening, waaronder een hoge temperatuur, meldt de federale gevangenisdienst aan het Russische nieuwsagentschap Izvestia.

Instagram Navalny



Navalny had eerder op de dag op zijn Instagram-account melding gemaakt van een vervelende hoest en een licht verhoogde temperatuur van 38,1 graden. Volgens hem zijn drie van de vijftien medegedetineerden op zijn gevangenisafdeling naar de medische afdeling gebracht met mogelijk tuberculose. Izvestia meldt op basis van een bron dat in de strafkolonie geen tuberculose heerst. Als iemand echt ziek zou worden in de buurt van Navalny, zou volgens hem de hele afdeling in quarantaine worden geplaatst.

Er is ook een coronatest bij hem uitgevoerd.



Jailed Kremlin critic Navalny moved to sick ward, tested for coronavirus – Izvestia #jailedhttps://t.co/ns2UTeXFx5 pic.twitter.com/Q0kIMMG8F0 — 92 News HD Plus (@92newschannel) April 6, 2021

Criticus Poetin

De 44-jarige criticus van president Vladimir Poetin had al rug- en beenklachten en klaagde eerder over gebrekkige medische hulp in het strafkamp, gelegen op zo’n 100 kilometer van Moskou. Ook zou hij om het uur worden gewekt en kampen met slaapgebrek. Hij besloot vorige week in hongerstaking te gaan. Volgens zijn team was Navalny al 8 kilo lichter geworden voordat hij aankondigde niet meer te eten.

De Russische gevangenisdienst stelt dat alles volgens de regels verloopt. Alle gevangenen hebben recht op acht uur ononderbroken slaap, maar bewakers kunnen gevangenen ’s nachts wel controleren, zei de dienst vorige week. Videobeelden tonen volgens Izevstia aan dat een slapende Navalny met oordopjes en een slaapmasker bij een controle doorslaapt.

Reacties Twitter

Aanhangers van Navalny uiten hun bezorgdheid op Twitter en kunnen niet meer doen dan lijdzaam toekijken, voor zover er iets te zien is. „Rusland onderwerpt hem aan een langzame dood. Hij moet meteen naar een dokter die hij vertrouwt en hij moet worden vrijgelaten #FreeNavalny”, schrijft iemand. Ook anderen denken te weten wat hier gebeurt. „Dit is de volgende stap in Poetins poging om hem langzaam te doden. Hier in gevangenschap kan hij hiermee doorgaan zonder dat iemand weet wat er precies gebeurt.”



I have written to Vladimir Putin over Aleksei #Navalny arbitrary arrest and deteriorating health condition. There is a real prospect that #Russia is subjecting him to a slow death. He must be granted immediate access to a medical doctor he trusts and he must be freed #FreeNavalny — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) April 5, 2021



