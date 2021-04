Alleen maar lof voor Sylvana Simons na toespraak: ‘Ontroerend’

Nederland lijkt vandaag alleen maar positieve woorden te hebben voor Sylvana Simons, fractievoorzitter van BIJ1. Gisteren hield ze een toespraak tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. „Wat een ge-wel-di-ge toespraak van Sylvana Simons. Ontroerend!”, zegt een van de vele verraste Twitteraars.

In haar toespraak gisteren uitte Sylvana Simons kritiek op het huidige coronabeleid en de vaccinatiestrategie. Zo noemde ze het coronabeleid een „aaneenschakeling van fouten door gebrek aan de juiste visie” en spreekt ze van „vaccinatie-puinhopen”.

Toespraak Sylvana Simons

Het kabinet had volgens Sylvana Simons aan het begin van de coronapandemie de keuze voor een strategie met zo min mogelijk of zo veel mogelijk besmettingen. „Dit kabinet koos voor de strategie die een maximaal aantal mensen ziek laat worden, net zo lang tot het laatste ziekenhuisbed is bezet. En niet voor het beschermen van mensenlevens. Want via immuniteitsopbouw zou de samenleving eerder open kunnen. Dat is ons verteld.”

Deze strategie bleek volgens de fractievoorzitter van BIJ1 schadelijk voor de economie, ons welzijn, onze vrijheid en gezondheid. „Sturen op zo min mogelijk besmettingen in afwachting van voldoende vaccins had ons veel leed en een voortslepende lockdown kunnen besparen.” Ze zegt dat het funest is geweest om gezonde mensen vrijheid te beloven door de kwetsbare mensen buiten te sluiten.

Volgens Sylvana Simons wordt het tijd dat Nederland weer voelt „dat het kabinet er is om de inwoners te steunen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Dit kabinet koos voor een strategie die een maximaal aantal mensen ziek laat worden, net zo lang tot het laatste ziekenhuisbed is bezet. Niet voor het beschermen van mensenlevens."@SylvanaBIJ1 in haar bijdrage tijdens het #Coronadebat. pic.twitter.com/6tMMveaXFt — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 15, 2021

Kritiek vaccinatiestrategie

Sylvana Simons had ook kritiek op de gekozen vaccinatiestrategie. Volgens haar is het kabinet te laat begonnen en zijn er „onbegrijpelijke bureaucratische keuzes” gemaakt. „Vanmorgen hoorden we dat personele capaciteit ook niet het probleem is. Wat is dan wel het probleem? Waarom lukt het de minister niet?”

Ze vraagt vervolgens aan de Kamerleden: „Hoeveel fouten en chaos tolereren we nog? Wat is er nodig voordat deze kamer zegt: het kan zo niet verder?” Sylvana Simons spreekt aan het einde van haar toespraak de hoop uit dat deze nieuwe Tweede Kamer de handen ineenslaat om „rechtvaardig en solidair” uit de crisis te komen.

Veel lof voor Simons

Na deze toespraak verschenen een en al positieve reacties van Twitteraars. Mensen laten weten onder de indruk van Sylvana Simons te zijn en spreken van een ‘revolutionaire bijdrage’. Anderen noemen haar een ‘aanwinst voor de Tweede Kamer’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind Sylvana Simons steeds fijner worden, om naar te luisteren. Deze verkiezingen twijfelde ik teveel om al op haar te stemmen, maar als ze de komende vier jaar door gaat zoals de afgelopen weken, schaar ik me volgende keer ook achter bij1. — Nancy (@magictrip8) April 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moet het toch even zeggen: Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) is een ontzettend verfrissende toevoeging aan de kamer. — Esther de Tester (@EstherVeldstra) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al die mensen die nu zo blij zij met Sylvana Simons en geen BIJ1 hebben gestemd:

schaam je!

Ze zit daar ondanks jullie! — @emmaspreekt (@emmaspreekt) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ge-wel-di-ge toespraak van Sylvana Simons. Ontroerend! Eindelijk een felle linkse oppositie tegen het coronabeleid. Mensenlevens gaan boven beddencapaciteit! https://t.co/jNuTsI07mS — Jan-Willem (@JW_ANK) April 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een groot deel van gisterenavond besteed aan "eindelijk" zeggen. Reden: Sylvana Simons. — Lady Vex (@TweetyAccount) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe het precies anders had gemoeten weet ik ook niet zo goed, maar onder de indruk van bijdrage @SylvanaBIJ1 aan debat. Ik denk dat heel veel mensen hierbij instemmend zitten te knikken https://t.co/NS0WU0eDy5 via @YouTube — Jacobine (@JacobineSdJ) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo helder en goed. Wat ben ik blij dat je in de kamer zit @SylvanaBIJ1 🙏🏼 Sylvana Simons tijdens het coronadebat https://t.co/7f7oQ57GMi — Perrie Hoekstra (@PerrieHoekstra) April 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat je het voor het eerst in je leven eens bent met Sylvana Simons.#coronadebat pic.twitter.com/e7K4oEDI0q — Tim (@OlifaNT) April 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb even de hele statement van @SylvanaBIJ1 gekeken en WOW! Ze zegt het zó scherp en helder! Ik ben hier echt blij mee! Ik hoop nu echt dat ze ook op bijval kan rekenen van anderen in de kamer! Maak het de Jonge en Rutte zo moeilijk mogelijk! https://t.co/3S3ROKi8Aa — Sophie KS is Paul van Ostaijen (@SoapKS) April 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.