Toeslagenaffaire zorgt voor veel agressie tegen medewerkers Belastingdienst

Burgers gedragen zich steeds agressiever in contact met de Belastingdienst. Het gaat onder meer om scheldpartijen aan de BelastingTelefoon. Aanleiding hiervoor is de burgerlijke vertrouwenscrisis na de kindertoeslagenaffaire.

Vakbonden NCF, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF krijgen steeds meer meldingen van Belastingdienst-werknemers over toenemende agressiviteit. Dat schrijven de bonden in een brief aan het FD. Het gaat vooral om telefonisten die het moeten ontgelden. Volgens de vakbonden krijgen zij nu veel meer te maken met kwade bellers. De belangrijkste reden voor de agressiviteit is volgens de bonden het dalende vertrouwen in de overheidsdienst. Daarnaast lopen werknemers ook in de dagelijkse procedures tegen problemen aan.

Toeslagenaffaire bron van agressie

Vooral de toeslagenaffaire zou ervoor hebben gezorgd dat het geloof in de Belastingdienst is gekelderd. Ondanks dat de affaire vooral de mankementen van de toeslagen-afdeling liet zien, lijkt de burger zijn agressie af te reageren op de gehele organisatie. De cijfers die deze uitspraken moeten onderbouwen zijn er niet of zijn niet vrijgegeven. Ook bij pogingen om belastingtelefonisten persoonlijk te spreken vindt de onderbouwing geen doorgang.

Daarentegen verklaarde een medewerker van de Belastingdienst tegenover de bonden: „Het resulteert in veel ‘vooringenomenheid’ bij de burger.” De werknemer verwijst hiermee naar de toeslagenaffaire. „In elke zaak waar de Belastingdienst een ander standpunt heeft dan de belastingplichtige, wordt al snel teruggegrepen op de toeslagenaffaire en wordt de behandelend invorderaar persoonlijk aangesproken op zijn of haar handelen”, zo zegt de werknemer.



Belastingdienst verbaast dat wantrouwen beantwoord wordt met wantrouwen. Wanneer kijkt de overheid eindelijk eens in de spiegel?

Wanneer leren ze dat burgers geen onderdanen zijn, maar opdrachtgevers? 🤔 #belastingdienst #toeslagenaffaire #toeslagenschandaal https://t.co/kyueBvQ1Mf pic.twitter.com/esTBkFzyaW — Matthijs Pontier 💜 🏴‍☠️ (@Matthijs85) April 16, 2021

Angst voor racisme

De gevolgen van de toeslagenaffaire beïnvloeden nu dus ook de dagelijkse gang van zaken bij de Belastingdienst. Niet alleen krijgen werknemers dus te maken met verbaal geweld, maar ook laten de bonden weten dat de dienst veel opbrengsten misloopt. Uit angst voor verwijten van racisme en discriminatie, is de Belastingdienst terughoudender in het onderzoeken van fraude. De combinatie van toenemende agressie en reservering, kan de rechtvaardigheid in gevaar brengen. „Geef ons meer ruimte om de menselijke maat toe te passen”, zo vragen de bonden. Overigens ontkent de Belastingdienst intussen de terughoudendheid in de fraude-onderzoeken.

Belastingdienst weer de fout in

Ondanks de vele beloftes van verbetering na de toeslagenaffaire, kwam gisteren naar buiten dat de Belastingdienst opnieuw de fout in is gegaan. Zo werden deze keer weer honderden mensen geconfronteerd met een blauwe brief, met daarin de boodschap dat de ontvanger toeslagen moet terugbetalen. De Belastingdienst bekoelde de daaropvolgende agressie met het bericht dat er een fout gemaakt was in de automatische gemaakte brieven.