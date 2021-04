André Hazes bevestigt liefde voor Sarah van Soelen en dít zijn de reacties

Er is eindelijk duidelijkheid over de relatie van André Hazes (27) en influencer Sarah van Soelen (25). Gisteravond stelde Beau van Erven Dorens dé vraag aan André Hazes in zijn talkshow BEAU.

De zanger draaide er eerst nog wat omheen maar gaf uiteindelijk schoorvoetend toe: „Ik ben gek op dat meisje.” Daar bedoelde hij uiteraard Sarah van Soelen mee.

André Hazes met schoonvader

Beau bracht de kwestie ter sprake aan de hand van een Instagrampost van afgelopen zondag. Op de foto is Hazes te zien met zijn nieuwe ‘schoonvader’, gezellig aan de wijn tijdens Pasen.



André Hazes reageert op de foto met dat het „een hele goede vriend is”. En vervolgt: „Ik kan het ook heel goed met zijn dochter vinden, ja.” Waarop Beau dé vraag stelt: „Dus dat is dan de nieuwe liefde?”

Schoorvoetend…

Hier komt niet meteen een antwoord op. „Ja… Ja… Nee, ja, ik ben wel gek op dat meisje”, zegt de zanger uiteindelijk. Hij vindt dat hij op dat moment al te veel heeft gezegd maar voegt toe: „Ik ben ook geen leugenaar.” Verder reageert Hazes op de relatie met zijn ex Monique Westenberg (43): „Eigenlijk gaat dat heel goed. Ik klop het af.”

Twitterstorm over André Hazes

Op 11 maart maakten André en Monique bekend dat ze uit elkaar gaan met een Instagrampost. Sindsdien zijn veel Nederlanders ‘in de ban’ van de mogelijke relatie tussen de artiest en Sarah van Soelen. De geruchten leven dus al een tijdje en zijn nu dan eindelijk bevestigd.

Het resultaat: Twitter ontplofte en ‘André Hazes’ was trending. Een greep uit de reacties:

Patricevdv vraagt zich hardop af of André echt altijd zo eerlijk is:



Ivo Vitalli vraagt wie vandaag de Hazes-lover is:



Ik val net in #beau. Ik neem aan dat André Hazes het vandaag met Lilian Marijnissen heeft? — Ivo Vittali (@ivovittali) April 6, 2021

En Jac heeft een suggestie:



'Als ik jou vergeef' zingt André Hazes. Had het niet 'Als jij mij vergeeft' moeten zijn? #Beau — Jac Hie (@JacHiemstra) April 6, 2021

Maar het gaat niet alleen over Hazes’ z’n nieuwe liefde:



Ligt t aan mij of gaat André Hazes jr. steeds meer op Chewbacca lijken? #Beau pic.twitter.com/LEJJGSN1Dg — Dr. Müller (@drMuller4) April 6, 2021

Sarah van Soelen en Monique Westenberg hebben nog niet gereageerd op de bekendmaking van de ‘relatie’.