Om deze reden breken André Hazes en Monique hun verloving

André Hazes en Monique Westenberg hadden zich afgelopen december verloofd, maar zijn uit elkaar gegaan. Het management van de zanger heeft het nieuws bevestigd aan De Telegraaf na berichtgeving van de Story.

Dit is de tweede keer dat het stel uit elkaar gaat.

Breuk André en Monique

Woensdagochtend liet weekblad Story op basis van een anonieme bron weten dat André Hazes (27) en zijn verloofde Monique Westenberg (43) uit elkaar zijn. De zanger zou de gezinsvilla hebben verlaten.

Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, zei tegenover RTL Boulevard redelijk zeker te zijn van zijn zaak, ondanks dat er nog geen bevestiging was vanuit de twee: „We hadden al een tijdje in de gaten dat het niet zo lekker liep.” Het feit dat Monique niet aanwezig was bij het concert van haar verloofde in Ziggo Dome afgelopen weekend, deed daar volgens de hoofdredacteur nog een schepje bovenop. Later die avond constateerde paparazzi-fotograaf Edwin Smulders dat André niet thuis had geslapen.

Bevestiging management

Vlak daarna kwam al vrij snel het verlossende woord van het management van de zanger: de twee hebben de verloving inderdaad verbroken. Tegenover De Telegraaf zegt het management namens André dat het eerst allemaal nog goed leek te gaan. „Thuis leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan. Alles heeft hij er aan gedaan om het thuis goed te houden. Hij was weer vaker thuis en de band met kleine André (4) ging ook stukken beter”, aldus het management.

Onlangs kwam daar echter verandering in: „Enkele weken geleden kwamen toch weer meer spanningen. Hierdoor ook weer meer ruzies. Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.”

Verloving André en Monique

Op 12 december hadden de twee zich nog verloofd in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het aanzoek was bijzonder, gezien het feit dat de twee eerder dat jaar nog uit elkaar waren gegaan. André had Monique namelijk verlaten voor presentatrice Bridget Maasland. Na een relatie van vier maanden keerde de zanger echter weer terug naar de moeder van zijn zoontje André junior.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.