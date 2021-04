Spaanse voetbalrel: voetballer Cádiz ontkent racisme maar niemand gelooft hem

Voetballer Juan Cala ontkent dat hij een racistische opmerking tegen Mouctar Diakhaby heeft gemaakt, maar bijna niemand gelooft hem. Hij wil nu naar de rechter, omdat hij niet schuldig is aan racisme en zijn naam door het slijk wordt gehaald, volgens hem.

De Spaanse voetballer Juan Cala van Cádiz heeft op een persconferentie ontkend dat hij een racistische opmerking heeft gemaakt tegen Mouctar Diakhaby van Valencia. Volgens de 31-jarige verdediger is sprake van „een mediacircus” en is hij slachtoffer van „een openbare lynchpartij”. Kort nadat Cala zich tegenover ruim vijftig journalisten had verweerd, kwam Valencia met een reactie op de website met als kop: „Juan Cala, we geloven je niet”.



OFFICIAL STATEMENT |

JUAN CALA, WE DON'T BELIEVE YOU #YoCreoAMouctarDiakhaby — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 6, 2021

Racisme bij duel Cádiz en Valencia

Het duel in La Liga tussen Cádiz en Valencia werd zondag na een half uur spelen stilgelegd. De spelers van Valencia liepen het veld af, nadat hun ploeggenoot Diakhaby had gezegd racistisch beledigd te zijn door Cala. Cala keek in elk geval wel schuldbewust, merkte iemand op. „De blik in zijn ogen is van een man die ineens beseft wat hij gedaan heeft.”



Juan Cala is Continuing on Pitch while Diakhaby ain't continuing on the pitch. 🤦🏻🙃 pic.twitter.com/NLW9tibRRy — El niño🇮🇳 (@suppandiiii) April 4, 2021



That look on Juan Cala’s face right now is one of a man who has realized the seriousness of what he’s done. — Celta USA (@CeltaUSA) April 4, 2021

Na enig oponthoud keerde Valencia zonder Diakhaby terug op het veld. Cala, die na een kwartier de score had geopend, bleef na rust achter in de kleedkamer. Zijn vervanger Marcos Mauro maakte vlak voor tijd de winnende treffer (2-1).

Cala over Diakhaby

Volgens de Franse verdediger Diakhaby heeft Cala „vuile neger” tegen hem gezegd. De Spanjaard ontkent dat in felle bewoordingen. „Zulke woorden heb ik nog nooit gebruikt. Ik ga juridische stappen ondernemen tegen alle mensen die mijn imago en mijn eer aantasten.”

In een reactie spreekt Valencia van „een gemiste kans” voor Cala „om zijn fout toe te geven en excuses te maken aan de betreffende speler”. De Spaanse club zegt Diakhaby op zijn woord te geloven. „Voorzitter Anil Murthy en Diakhaby zelf zijn vastbesloten om tot het einde te vechten voor het welzijn van het voetbal en de maatschappij.”

Reacties op Twitter racisme

Op social media wordt volop gereageerd. „Deze Juan Cala situatie wordt wild”, constateert iemand.



This Juan Cala situation is getting wild. 🧵 https://t.co/CiO9MqCA1j — Franklin Leonard (@franklinleonard) April 6, 2021

„Dit is elke week weer het geval. De enige manier om racisme uit te vlakken is om spelers de rest van hun leven van het veld te bannen. Geen halve maatregelen”, oppert iemand strijdlustig.



Cadiz Valencia has been interrupted after Mouctar Diakhaby is allegedly racially abused by a Juan Cala. This is now a weekly occurrence. The only way to eradicate racism from the game is to give any player found guilty of racist behavior a lifetime ban. No half measures. — Eric Krakauer (@EricKrakauer) April 4, 2021

En weer anderen willen eerst bewijs zien, of horen, van het racisme. „Je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ik neem aan dat alles goed te horen is nu er geen publiek tijdens de wedstrijd aanwezig was.” Ook vragen mensen zich af of Cádiz maatregelen tegen Cala neemt, net zoals Hertha BSC tegen oud-Feyenoorder Petry na zijn homofobe uitspraken.



You cant hear everything from those audios. — Andtoc (@Toca1993) April 6, 2021



