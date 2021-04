Meer Nederlanders stierven tot nu toe aan het coronavirus dan eerder gedacht

In 2020 zijn meer mensen aan het coronavirus overleden dan eerder gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030 mensen vorig jaar zijn gestorven als gevolg van een coronabesmetting.

„Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde COVID-19″, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij 2673 anderen was volgens cijfers van het CBS het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak.

Cijfer doden door coronavirus eerder lager

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren tot aan 31 december bijna 11.500 sterfgevallen gemeld. Het was al wel bekend dat het werkelijke dodental hoger lag. Tijdens de eerste golf werd bijvoorbeeld lang niet iedereen getest. Een onbekend aantal mensen is toen overleden aan corona zonder dat überhaupt vaststond dat ze dat virus onder de leden hadden.

Het kan ook zo zijn dat sommige sterfgevallen van positief geteste mensen niet zijn gemeld bij het RIVM. Tot en met gisteren stond het officiële dodental op 16.659. Vandaag zijn ook de sterfgevallen van december door het CBS bekendgemaakt:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In december stierven 3.904 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe #coronavirus. Het totaal aantal #coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20 duizend. https://t.co/KL388jBUev pic.twitter.com/9gVxHqFfFV — CBS (@statistiekcbs) April 7, 2021

Meeste sterfgevallen in april

In de eerste coronagolf stierven iets meer dan 10.000 mensen. De piek was in april vorig jaar. Toen stierven 4864 mensen aan vastgestelde COVID-19 en nog eens 1505 aan een vermoedelijke besmetting. In de zomer overleden heel weinig mensen aan het coronavirus. De maand juli telde in totaal 92 coronadoden. In de herfst begon de tweede golf en liep het aantal sterfgevallen weer op. Tussen eind september en de jaarwisseling stierven ruim 9900 mensen aan een coronabesmetting.

Meer dan de helft van de coronadoden kreeg langdurige zorg. Deze mensen woonden bijvoorbeeld in een verpleeghuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb jij de livestream gemist of wil je deze terugkijken? Dat kan! Kijk hier terug hoe @DiederikJekel in gesprek ging met Jaap van Dissel, Jacco Wallinga en Susan van den Hof over #rekenmodellen en het #coronavirus.https://t.co/t4MpU4uijw — RIVM (@rivm) March 30, 2021

Wachten op dalende cijfers coronavirus

Ondertussen wacht Nederland op het einde van de derde golf en het moment waarop de samenleving meer open kan. Dit in navolging van Engeland, waar na een razendsnelle vaccinatie-campagne de horeca langzaam op gang gaat komen.

De cijfers waren gisteren nog niet goed, maar lagen wel in de lijn der verwachting. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds maandag gestegen tot 2495, het hoogste aantal sinds half januari. Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij. Dat is de grootste toename sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic’s lagen, was 30 april vorig jaar.