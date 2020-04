Groenewegen zet zijn fietskwaliteiten in als bezorger

Er is vooral op social media veel kritiek geweest op wielrenners, die in groepjes bleven rijden. Ze werden zelfs apart benoemd in de dinsdagse persconferentie van Rutte.

Dylan Groenewegen laat zien hoe je als wielrenner juist goede sier kan maken. Het sprintkanon van Jumbo-Visma bezorgt boodschappen op de fiets voor de hoofdsponsor van de ploeg om zodoende in vorm te blijven.

Ouderen en zorgverleners

„Even geen koers, maar wel tijd om te helpen", zo meldt hij zelf op social media. „De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen." De renner roept anderen - dit dat kunnen - op om ook een duit in het zakje te doen. „Heb je als zorgverlener of oudere hulp nodig of wil je zelf helpen? Ga da naar bezorgdezorg.nl."

Groenewegen is niet de enige proffietser die zich zo inzet. Zo woont zijn Italiaanse collega Davide Martinelli in een heel dorpje zonder grote winkels. Op de racefiets zorgde de Astana-renner ervoor dat ouderen in zijn dorpje toch boodschappen kregen. „Wielrennen is een geweldige sport, maar niets geeft zo'n goed gevoel als iemand in nood kunnen helpen."

Boodschap Oranje

Ondertussen heeft het Nederlands elftal een mooie videoboodschap de wereld ingestuurd, daarin meldt aanvoerder Virgil van Dijk dat er een donatie komt aan het vrijwilligersplatform NL Voor Elkaar.

„Ook wij spelers van het Nederlands elftal zijn onderdeel. We zijn trots op Nederland en trots op het team en we denken aan iedereen die het heel moeilijk heeft in deze tijd", zegt de aanvoerder. „Met een donatie aan NL Voor Elkaar willen wij als Oranje graag een bijdrage leveren. Houd het hoofd omhoog en pas goed op elkaar", aldus de verdediger van Liverpool.

Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt. De spelers van Oranje hadden eerder al samen met de KNVB en sponsor ING aangekondigd dat ze met een steunpakket van 11 miljoen euro het Nederlandse voetbal gaan helpen.