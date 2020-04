Premier Rutte: Ik ben trots op het land, maar hou vol!

Premier Mark Rutte is 'trots op het land'. Dat zei hij dinsdagavond tijdens een ingelaste persconferentie op tv, radio en online. Hij waarschuwt echter ook: „U moet dit volhouden."

Rutte zag het afgelopen weekend dat de regels in het hele land in acht zijn genomen. „We hielden 1,5 meter afstand, we hebben het voor elkaar over. Op uitzonderingen is streng gehandhaafd. Cijfers uit de zorg laten voorzichtig zien dat het niet voor niets is. Hier schuilt ook een gevaar in. Dat we losser met de regels denken om te kunnen gaan. Ik snap het, maar dóe hét niét. Dat zou alles tenietdoen. Groepjes mensen te dicht bij elkaar is te gevaarlijk. Ik heb het dan ook over wielrenners en motorrijders."

Hoofdboodschap

Rutte doet een dringend beroep op de samenleving. „Mijn hoofdboodschap is: hou dit ook vol in het Paasweekend. Blijf thuis. Ga digitaal op bezoek bij opa en oma en houd een paasbrunch met het gezin."

De premier hoort inmiddels vaak de vraag hoe en wanneer we terugkeren naar het leven dat we gewend waren. Daarover zegt hij: „Een schijntegenstelling tussen gezondheid en economie bestaat niet. Wat we nu doen voor de gezondheid, helpt straks de economie. Hoe enorm de impact ook zal zijn. Het kabinet denkt ondertussen na over een intelligente weg terug uit een intelligente lockdown. Het wordt hoe dan ook een lange adem, ook na 28 april (tot die datum gelden de meeste maatregelen nu, red.). We zoeken naar een nieuw normaal in een 1,5 meter-samenleving."