Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Groeiende reistrend ‘skiplagging’ kan geld besparen op vlucht, maar het is niet geheel zonder risico

Op reisgebied zijn er talloze trends en tips: bijvoorbeeld hoe je het beste je bagage inpakt, wat nieuwe populaire bestemmingen zijn of hoe je geld kunt besparen op reis. In de categorie geld besparen valt ‘skiplagging’, maar wat is het?

Hoe kun je reizen makkelijker, leuker en voordeliger maken? Metro deelt graag tips. Zo ook deze, over een handbagage-item voor een meer comfortabele vliegreis of – in tegenstelling tot vliegen – hoe je goedkoper met de trein kunt reizen in Europa.

Skiplagging

Nu doet een andere hack de ronde die zomaar wat geld zou kunnen besparen op een vliegreis. Het wordt veelal ‘skiplagging’, ‘hidden city‘ of ‘throwaway ticketing‘ genoemd en houdt in dat je een goedkope vlucht boekt met een tussenstop. In plaats van dat de tussenstop slechts een verbindingsstop is, is het eigenlijk je geplande bestemming, zodat je nooit de hele route vliegt.

Omdat een vlucht verder weg soms voordeliger is dan een rechtstreekse vlucht dichter bij huis, gebruiken veel doorgewinterde reizigers volgens Metro UK deze methode om een koopje te scoren. Het is zo populair dat er zelfs een website aan is gewijd die gebruikers op de hoogte brengt van aanbiedingen.

Controverse rond reistrend

Er is echter wel wat controverse op het gebied van skiplagging. Bijvoorbeeld omdat luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Orbitz probeerden de CEO van de skiplag-site, Aktarer Zaman, eerder aan te klagen. In een aparte rechtszaak beweerde American Airlines dat de site „ongeoorloofde en misleidende ticketingpraktijken toepast”.

Als gevolg hiervan kan het een riskante praktijk zijn. Luchtvaartmaatschappijen worden er de laatste jaren steeds strenger in. Passagiers die betrapt worden, kunnen een boete krijgen of hun spaarpunten verliezen. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben volgens Metro UK zelfs mensen verbannen van toekomstige vluchten, omdat ze probeerden ‘uit te stappen’ voor hun eindbestemming.

Bagage

Overigens zijn er nog meer zaken om rekening mee te houden, want ingecheckte bagage meenemen zal niet werken bij skiplagging. Omdat ruimbagage automatisch wordt verplaatst tussen vliegtuigen, kun je het dus niet ophalen bij de tussenstop.

Vorige Volgende

Reacties