Tips om in Europa goedkoper met de trein te reizen

De trein is een groene manier van reizen, maar veel Nederlanders zwichten alsnog voor het vliegtuig. Dat is zeker niet onbegrijpelijk, omdat de trein vaak zo duur is (zeker in vergelijking met het vliegtuig). Toch hóéf je niet altijd de hoofdprijs neer te leggen als je voor de trein kiest. Een paar tips.

De trein pakken is overigens niet alleen duurzaam, er zitten nog een reeks andere voordelen aan. Je hoeft niet uren van tevoren op het station te zijn, geen bagage in te checken, je zit een stuk comfortabeler dan in het vliegtuig en je smartphone kan verbinding maken met het internet.

Tips om goedkoper met de trein te reizen

Boek op tijd

Koop je een treinkaartje voor een rit in eigen land, dan maakt het voor de prijs niets uit wanneer je boekt. Het zijn immers vaste prijzen. Maar bij internationale treintickets gaat die vlieger niet op. Daar geldt hetzelfde als bij vliegtickets: vroeg boeken wordt in de meeste gevallen beloond.

Zeker voor hogesnelheidstreinen zijn de verschillen aanzienlijk. Denk dan bijvoorbeeld aan de Thalys en ICE. Kaarten zijn over het algemeen vanaf zes maanden van tevoren beschikbaar.

Vermijd drukke tijdstippen

Op tijden waarop veel mensen met de trein reizen, betaal je meer voor een ticket. Vroeg, of juist heel laat, reizen scheelt dus een slok op de borrel. Daarnaast vertrek je liever doordeweeks dan in het weekend, vooral op dinsdag, woensdag en donderdag zitten de treinen het minst vol (en ben je dus het goedkoopst uit). En als je de luxe hebt om helemaal zelf te bepalen wanneer je op vakantie gaat, dan kun je natuurlijk het beste treinen in het laagseizoen.

Neem de nachttrein

Tickets voor nachttreinen kunnen sowieso fijner voor de portemonnee zijn dan overdag, maar je spaart er ook nog eens een hotelovernachting door uit. Bovendien: slapen is een prima manier om een langere afstand te overbruggen.

Overweeg een treinpas

Sommige landen hebben treinpassen, waarmee je een aantal dagen onbeperkt met de trein kunt reizen. Het hangt natuurlijk helemaal af van je plannen, maar kan nooit kwaad om te checken of voordeliger is. De bekendste pas is de Interrail-pas, waarmee je binnen verschillende landen in Europa reist. Als je naar meerdere Europese landen afreist, zou dit zomaar de moeite waard kunnen zijn.

🚋 Interrailen in Europa De Interrail-pas werd in 1972 gelanceerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Internationale Spoorwegunie. In het begin was de pas alleen beschikbaar voor jongeren onder de 21 jaar, tegenwoordig mag iedereen van de pas gebruikmaken. Jongeren tot 27 jaar krijgen wel 50 procent korting.

Boek bij een buitenlandse spoorwegmaatschappij

RTL Nieuws ontdekte eerder dat het vaak beter is om internationale treinen niet met bij de NS te boeken. Zo is het mogelijk dat een identieke rit bij een buitenlandse spoorwegmaatschappij veel goedkoper is. Ook opstappen in – bijvoorbeeld – Essen en met de Belgische vervoerder NMBS reizen kan slim zijn, helemaal als je in de buurt van de grens woont. Het prijsverschil staat vaak niet in verhouding met de afstand tot deze plaats.

Moraal van het verhaal: doe altijd goed onderzoek voordat je een treinticket koopt. Vergelijk verschillende aanbieders, want daar kun je dus echt een wezenlijk andere prijs tegenkomen.

