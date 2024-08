Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen wel of niet mee uit eten nemen? De Oranjezomer discussieert: ‘Weet je wat ik veel erger vind?’

Wel of niet je kinderen meenemen als je uit eten gaat? Op dat onderwerp valt De Oranjezomer na berichten van een Zeeuws restaurant dat kinderen weert na een bepaalde tijd. Jack van Gelder staat in het middelpunt van de discussie: „Wat ik veel erger vind, en daar wil ik jou Hélène niet mee tegen de schenen schoppen…”

De Oranjezomer bleek de afgelopen weken soms de ‘winnaar’ te zijn van de zomerse talkshowoorlog (in deze laatste Olympische week is dat overigens NOS Studio Parijs. De reden dat dat zo opvallend was, is dat presentatrice Hélène Hendriks als enige geen Olympische sporters uitnodigt aan haar tafel.

Discussie over schreeuwende kinderen

De Oranjezomer gaat dus gestaag verder. Zo ook gisteravond waarin vast gezicht aan tafel, Jack van Gelder, Hendriks niet wil kwetsen. Hendriks vraagt aan tafel, na berichten over kritiek op een Zeeuws restaurant dat geen kinderen verwelkomt: „Als je naar een restaurant gaat, ga je dan liever naar een restaurant waar geen kinderen mogen komen?”

Talkshowgast Welmoed Sijtsma, die binnenkort te zien is het nieuwe programma Redding na de ramp, antwoordt: „Niet per se. Ik zou best wel voor open staan voor een adults-only variant. Het is een beetje een rare naam, hè?” Sjitsma is ooit in een ‘verboden voor kinderen-hotel’ geweest en vond dat „best wel chill”.

Ben van der Burg in De Oranjezomer

Oud-langebaanschaatser Ben van der Burg zegt dat het voor kinderen juist een goede oefening is om ze mee te nemen. „Mijn dochter nam ik altijd mee. Dan raakt ze eraan gewend. En ze bleef keurig zitten. Maar zo’n adults-only hotel is toch prettig.” Volgens Van Gelder is dat prettig om rust te kunnen hebben aan het zwembad „enzo”.

„Het ligt aan de opvoeding. Je moet de ouders aanpakken”, zegt hij stellig. Maar, klinkt het weerwoord in de studio: „Ik kan mijn kleinkinderen toch niet buiten laten staan? Je kunt ze ook opvoeden, hè?”

‘Dit vind ik veel erger’

„Wat ik veel erger vind, en daar wil ik jou Hélène niet mee tegen de schenen schoppen, is dat er in sommige restaurants een hond aan mijn voeten ligt.” Hendriks vindt dat „heel normaal”. Van Gelder vindt dat „smerig”.

„Jack, weet je wat smerig is?”, reageert Hendriks, „sigaren roken op het terras”. „Dat doe ik niet. Als het niet mag, dan mag het niet”, verdedigt Van Gelder. Maar een dier, dat vindt hij „veel vervelender dan onopgevoede kinderen”. Hendriks’ hond gaat gewoon mee uiteten, verduidelijkt ze. Van Gelder wordt uiteindelijk benoemd als „wereldvreemd”.

De Oranjezomer kun je terugkijken via KIJK.nl

Reacties