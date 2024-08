Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stoppen met vapen? Sms-programma voor tieners in VS lijkt effectief

Om te stoppen met roken kun je van alles proberen. Nu is er in de Verenigde Staten een gratis, interactief sms-programma voor tieners die willen stoppen met vapen en dat lijkt effectief.

Zo begint het anonieme programma met de boodschap: „Klaar om te stoppen? Sms de datum waarop je wilt stoppen voor dagelijkse tips voor en na je stopdatum.”

Rook je trouwens in plaats van vapen: dit gebeurt er met je lichaam als je stopt met roken.

Stoppen met vapen

Van de adolescenten die vapen, hadden degenen die deelnamen aan het sms-programma, This is Quitting genaamd, 35 procent meer kans om te melden dat ze gestopt waren (na zeven maanden, in vergelijking met adolescenten die niet deelnamen aan het programma). Dat concludeert een onderzoek dat gepubliceerd werd in het medische tijdschrift JAMA.

Het programma is ontwikkeld door het Amerikaanse Truth Initiative, een non-profit organisatie gericht op het beëindigen van tabaksgebruik. „Dit onderzoek is het eerste dat de effectiviteit aantoont van een digitale interventie om jongeren te helpen los te komen van e-sigaretten”, zegt dr. Amanda Graham, hoofd gezondheid bij Truth Initiative en hoofdonderzoeker van het onderzoek, tegen CNN.

🔍 Hoeveel jongeren vapen in Nederland? Ook in ons land is e-sigaretgebruik populair bij jongeren en jongvolwassenen. Zo gaf 21,7 procent van de jongeren tussen de 12-25 jaar in 2023 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden e-sigaretten gebruikt hadden, meldt het Trimbos Instituut. In Nederland geldt sinds 1 januari 2023 een verbod op vapes met smaakjes, maar er is onlangs een nieuwe rook-optie op de markt gekomen: de Levia-stick. „Het is dezelfde truc van de tabaksindustrie om jongeren verslaafd te maken aan nicotine”, zei Dave Krajenbrink, woordvoerder van de organisatie Rookvrije Generatie, onlangs tegen Metro.

Sms-programma

Het sms-programma bevatte berichten die waren ontworpen om vertrouwen en vaardigheden voor het stoppen op te bouwen. Daaronder vallen cognitieve en gedragsmatige copingstrategieën, mindfulnesstraining, ademhalingstraining, sociale ondersteuning en informatie over stopmedicatie. Ook konden gebruikers de ‘Crisis Text Line‘ van het programma bereiken.

De deelnemers werden aangemoedigd om een stopdatum vast te stellen en werden via sms-berichten gevraagd naar hun rookgedrag. De andere deelnemers aan het onderzoek, die niet in het programma werden opgenomen, ontvingen alleen de follow-up sms-beoordelingen. Deze sms’jes bevatten berichten als „Hoe gaat het met stoppen?” of „Heb je de afgelopen twee weken minder nicotine gebruikt?”.

Ook waren er deelnemers in een wachtlijstgroep. Maar zij ontvingen alleen de beoordeling-sms.

‘Toegankelijk voor adolescenten’

Daarnaast schreef ontwikkelingspsycholoog dr. Bonnie Halpern-Felsher, in een redactioneel artikel dat samen met het onderzoek werd gepubliceerd, dat „het nieuwe onderzoek belangrijk is omdat er maar weinig vape-stopprogramma’s zijn die gratis en toegankelijk zijn voor adolescenten”.

Tot slot omvatte het onderzoek een diverse groep adolescenten. „Dat geeft aan hoe het sms-programma nuttig zou kunnen zijn voor allerlei gemeenschappen”, zegt dr. Suchitra Krishnan-Sarin, een professor in de psychiatrie aan Yale School of Medicine, tegen CNN.

