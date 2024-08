Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flitsapps niet overal in Europa legaal: zo voorkom je 1500 euro boete

Ben je met de auto op vakantie in Europa? Dan is het goed om te weten dat het gebruiken van flitsmelders niet overal legaal is. In Nederland mogen we flitsapps zoals Flitsmeister en Waze gewoon gebruiken, maar dat is niet overal het geval.

Dit soort flitsapps zijn zogenoemde radarmelders. En die zijn in sommige landen illegaal. Niet alleen om te gebruiken, maar ook om überhaupt op je telefoon te hebben. In Duitsland en Frankrijk zijn ze verboden, maar je hoeft ze niet van je telefoon te verwijderen.

Boetes van 75 tot 1500 euro

Gebruik je zo’n app toch? Dan kun je in Duitsland een boete van 75 euro krijgen. In Frankrijk ligt dat bedrag flink hoger, daar moet je dan 1500 euro aftikken. De ontwikkelaars achter Flitsmeister maken zich niet zo’n zorgen. „Het gebruik van flitsapps kan nauwelijks worden gecontroleerd”, vertellen ze.

In Frankrijk mag de automobilist alleen weten welke gevarenzones er zijn. Toch toont Flitsmeister ook andere meldingen, zoals flitsers. Dat mag, want „voor nu ligt de verantwoordelijkheid bij jou om deze signalering aan of uit te hebben”.

In Duitsland gaan de regels nog wat verder. Daar mogen ook bijrijders of andere passagiers dit soort apps niet gebruiken. Eerder dit jaar werd daarover een gerechtelijke uitspraak gedaan. Een Duitse bestuurder moest een aangevochten boete alsnog betalen, ondanks dat zijn bijrijder de app gebruikte.

In deze landen kun je je flitsapp beter verwijderen

In sommige landen is het hebben van een flitsapp illegaal, of je ‘m nou gebruikt of niet. Dat is het geval in Zwitserland, Turkije, Ierland en Slowakije. Wil je zeker weten dat je geen boete krijgt, dan is het verstandig om de apps van je telefoon te verwijderen.

In landen als Oostenrijk, Italië, Spanje en België kun je je favoriete app gewoon aanzetten, daar is het gebruik ervan toegestaan. Ga je dit weekend op pad met de auto? Let dan extra op: de politie houdt een Europese flitsmarathon, schreef Metro eerder al.

