Automobilisten opgelet: deze week extra snelheidscontroles door heel Europa

Oppassen geblazen voor wie deze week de weg opgaat en weleens een paar kilometers te hard rijdt. Door extra snelheidscontroles is de kans groter dat je een prent op de mat krijgt. Net als voorgaande jaren let de politie in Europese landen weer extra op gevaarlijke verkeerssituaties. De flitsmarathon begint vandaag en duurt tot zondag.

Het is de tweede flitsmarathon van het jaar. In april schreven 15.000 agenten meer dan 100.000 boetes uit.

Doel snelheidscontroles is minder verkeersslachtoffers

De actie is een initiatief van Roadpol. Dat is een samenwerking van politiekorpsen uit 29 Europese landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije. Het is niet bekend welke landen precies meedoen aan de flitsmarathon, meestal is dat meer dan de helft.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen persbureau ANP dat het doel is om te komen tot nul verkeersslachtoffers. „Dat is helaas een utopie, maar we willen mensen er wel op attenderen goed te letten op hun snelheid.” Er zijn in Europa ongeveer 25.000 verkeersongevallen per jaar. Te hard rijden heeft hier vaak een aandeel in.

🚘 Verkeersdoden in Nederland Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen vorig jaar in Nederland 684 mensen om het leven in het verkeer. Dat is 8 procent minder dan 2022, toen er 745 verkeersdoden vielen. Leg je de cijfers tegenover die van 2000, dan is te zien dat het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met 41 procent is afgenomen, ondanks de bevolkingsgroei.

‘Informeren is ook belangrijk’

In Nederland wordt er deze week dus ook extra gecontroleerd op snelheid, al mag elke politie-eenheid dat zelf invullen. „Soms met extra flitsers, soms door mensen op hun rijgedrag aan te spreken. Informeren is ook erg belangrijk.”

Volgens de site van Roadpol is het al de tiende editie en is de Spaanse politie ooit ermee begonnen om de verkeersveiligheid op lange autoritten tijdens vakantiemaanden te controleren.

