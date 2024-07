Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze landen moet je verplicht een zonnebril in de auto hebben liggen

In het zuiden van het land is de zomervakantie al begonnen en ook regio midden en noord zijn binnenkort aan de beurt. Dat betekent dat veel Nederlanders er weer op uit trekken naar het buitenland. Ga je met de auto op reis? Zorg er dan voor dat je je zonnebril bij de hand hebt, want die moet je in sommige landen verplicht in de auto hebben liggen.

Je hebt de route goed uitgezocht, de broodjes voor onder weg zijn gesmeerd en alle koffers zijn gepakt. Maar heb je ook nagedacht over welke attributen er allemaal verplicht in de auto aanwezig moeten zijn? De regels hierover verschillen namelijk sterk per land.

Zonnebril mee in Spanje en Zwisterland

Zo is het in Spanje verplicht om een zonnebril bij je te hebben als je achter het stuur zit, ook als ze zon niet schijnt. En draag je een bril op sterkte? Dan ben je verplicht om ten alle tijden een reservebril in te auto te hebben liggen. Heb je dit niet, dan riskeer je een boete die op kan lopen tot maar liefst 300 euro.

En ook in Zwitserland is het verplicht om een zonnebril in de auto te hebben liggen. Brildragers moeten net als in Spanje een reserve bril meenemen. Deze regel geldt overigens niet alleen voor Spanje en Zwitserland, het moet ook in Duitsland, Portugal en Oostenrijk, al is een zonnebril daar niet verplicht.

Denk ook aan veiligheidsartikelen

De regels over wat er in de auto moet liggen verschillen per land. Het is dus verstandig om je hier goed in te verdiepen voor je vertrekt. Waar automobilisten in Nederland bijvoorbeeld niet verplicht zijn om veiligheidsartikelen mee te nemen, is dat in onder andere Duitsland wel het geval. Naast een gevarendriehoek en een veiligheidsvest is hier ook een verbanddoos verplicht. Dat geldt ook voor Oostenrijk. In de meeste andere Europese landen is de verbanddoos niet verplicht, al doe je er natuurlijk wel goed aan om er eentje mee te nemen.

En ook kunnen de regels in het buitenland over wat je wel en niet mag dragen of doen achter het stuur in het kunnen verschillen. In Frankrijk en Spanje mag je bijvoorbeeld niet met teenslippers autorijden. En als je tijdens het rijden iets eet of drinkt of een sigaret rookt, riskeer je ook een boete.

Reacties