Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stewardess legt uit waarom je nooit slippers moet dragen in een vliegtuig

In het vliegtuig al met je slippers aan, het is voor sommigen een manier om alvast in de vakantiestemming te komen. Maar volgens een stewardess van luchtvaartmaatschappij American Airlines is het erg onverstandig om met dit schoeisel in een vliegtuig te zitten.

In gesprek met de Amerikaanse modewebsite Who What Wear vertelt de stewardess waarom slippers geen handige keuze zijn op een vlucht. Spoiler-alert: het is niet vanwege stinkende voeten, al is dat volgens stewardessen wel een van de meest irritante dingen op een vlucht.

Nee, alhoewel slippers en ander open schoeisel misschien veel lekkerder zit dan schoenen, kan het een gevaar vormen in een vliegtuig, zegt de stewardess.

Dit is het gevaar van open schoeisel op een vlucht

Andrea Fischbach, die als stewardess voor American Airlines werkt, zegt dat het gevaar vooral ontstaat wanneer passagiers een vliegtuig snel moeten verlaten, bijvoorbeeld tijdens een noodsituatie. „Slippers maken het moeilijker om snel een vliegtuig te evacueren”, zegt ze. Je bent namelijk minder mobiel en je loopt minder snel wanneer je slippers draagt.

Het advies geldt overigens niet alleen bij slippers, maar ook bij crocs of hoge hakken. „Hakken kunnen zelfs de noodglijbanen beschadigen.” Die laatste worden veelal door stewardessen gedragen, maar omdat ze in noodsituaties erg onpraktisch zijn, gaan ze meestal uit. „Let er maar op tijdens de volgende vlucht. In een vliegtuig hebben stewardessen die vaak niet meer aan.”

Hierom is het óók verstandig om geen slippers te dragen

Overigens is een noodsituatie niet de enige reden waarom je volgens de stewardess er goed aan doet om je slippers in je koffer te laten op vliegreis. „Teenslippers kunnen tijdens het vliegen makkelijk van je voeten komen. Dat kan ervoor zorgen dat je voeten erg koud worden, vooral tijdens een lange vlucht.”

Bovendien zijn open schoenen niet heel handig bij een bezoek aan het vliegtuigtoilet. Het is nogal onhygiënisch, zegt de stewardess. „Wees op je hoede als je van plan bent naar het toilet te gaan”, waarschuwt Fischbach. „Wat je op de vloer zit liggen, is geen water (ja, gebruik je fantasie). Sandalen en slippers nodigen uit om wat voor vloeistof dan ook op je voeten te spetteren.”