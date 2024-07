Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De goudprijs in 2024: stijgende waarde en invloedrijke factoren

De goudprijs wordt beïnvloed door verschillende factoren. De zeven belangrijkste zijn financiële stabiliteit, de rente, de inflatie, het monetaire beleid van de centrale banken, vraag en aanbod, geopolitieke ontwikkelingen en de stand van de Amerikaanse dollar. Door deze factoren in de gaten te houden, kun je als belegger beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Naar verwachting kan de goudprijs in 2024 met 12 procent stijgen, wat het een interessante investering maakt. Houd jij de goudprijs in de gaten?

Goud inwisselen of verkopen?

Goud is al eeuwenlang een gewaardeerd bezit en wordt gezien als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid. De goudprijzen zijn in de afgelopen periode enorm gestegen, wat dit wellicht een mooi moment maakt om je goud in te wisselen of te verkopen en te profiteren van de waardestijging.

Er zijn verschillende plekken waar je je goud kunt inwisselen of verkopen. Bij een goudwisselkantoor verkoop je op een veilige en transparante manier je goud voor geld. Je kunt er vervolgens voor kiezen om dit geld te herinvesteren in andere activa die mogelijk een hogere opbrengst bieden. Goud kan ook een snelle manier zijn om aan contant geld te komen. Heb je nog oude juwelen in huis liggen die je niet meer draagt? Kies dan voor goud inwisselen en ontvang direct de waarde ervan in geld of een tegoedbon. Je kunt zelf de waarde van je goud berekenen door het gewicht te vermenigvuldigen met het zuiverheidspercentage en de huidige marktprijs per gram.

Verschillende factoren

Zoals eerder genoemd beïnvloeden de volgende factoren de goudprijs:

Financiële stabiliteit

Goud fungeert als een veilige haven in tijden van financiële instabiliteit. Tijdens de bankencrisis van 2011, toen banken fragiel bleken, trokken spaarders hun geld weg en kochten fysiek goud. Dit gebeurde ook recentelijk toen Silicon Valley Bank (SVB) in Amerika en Credit Suisse in Zwitserland moesten worden gered.

Rente en inflatie

Een lage rente gecombineerd met hoge inflatie resulteert in een negatieve reële rente. Bijvoorbeeld een rente van 2 procent en een inflatie van 5 procent betekent een reële rente van -3 procent, wat een verlies aan koopkracht van 3 procent per jaar betekent. Hoe negatiever de reële rente, des te groter de vraag naar goud, omdat spaarders alternatieven zoals fysiek goud zoeken. Goud presteert historisch goed wanneer de inflatie boven de 5 procent ligt.

Monetair beleid van centrale banken

Het monetaire beleid van centrale banken zoals de Federal Reserve (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB) is de afgelopen jaren extreem geweest. Door het drukken van enorme hoeveelheden geld is de waarde van de euro en de dollar gedaald, wat de vraag naar goud heeft doen toenemen en de goudprijs heeft doen stijgen.

Vraag en aanbod

De vraag naar goud is de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl het aanbod redelijk stabiel is gebleven. Opvallend is dat centrale banken sinds 2010 netto kopers van goud zijn geworden, met een versnelling sinds 2022 waarbij zij ruim twee keer zoveel goud kopen als in de jaren daarvoor.

Geopolitieke ontwikkelingen

Geopolitieke spanningen hebben een grote impact op de goudprijs. Bijvoorbeeld toen Rusland Oekraïne binnenviel, steeg de goudprijs aanzienlijk. In dergelijke situaties fungeert goud ook als een veilige haven.

Stand van de Amerikaanse dollar

De waarde van de Amerikaanse dollar, gemeten door de Dollar Index, heeft een directe invloed op de goudprijs. Omdat goud wereldwijd in Amerikaanse dollars wordt verhandeld, zorgt een sterke dollar ervoor dat goud duurder wordt voor kopers in andere valuta’s, wat de vraag drukt en dus de goudprijs verlaagt.

Goed geïnformeerd verkopen

Door goed geïnformeerd te zijn en de juiste stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je een eerlijke prijs krijgt voor je goud. Of je nu oude juwelen hebt die je niet meer draagt of wilt profiteren van de huidige hoge goudprijs, er zijn volop mogelijkheden om je goud in te wisselen of te verkopen.

De goudprijs fluctueert dagelijks. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de actuele goudprijs voordat je verkoopt. Controleer ook de zuiverheid van het goud. Goud wordt gemeten in karaat. Hoe hoger het karaat, hoe zuiverder het goed. Zorg er dus voor dat je zelf goed weet hoeveel karaat je goud is. Vergelijk meerder offertes met elkaar voordat je je goud verkoopt. Dit helpt om de beste prijs te krijgen. Kies een koper die transparant is over de weeg- en testmethoden die zij gebruiken. En let op eventuele verborgen kosten of commissies die in rekening kunnen worden gebracht door de koper.