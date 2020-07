Gezakt! Verkeerskennis Nederlanders op vakantie ver onder de maat

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van verkeersregels en -borden in hun vakantieland. Voor velen geldt over de verkeerskennis: gezakt!

Dat blijkt uit de ANWB Vakantie Verkeersquiz met vragen over zes populaire autovakantielanden, die in 2019 en 2020 door in totaal meer dan 120.000 Nederlanders werd ingevuld.

Zij konden kiezen uit verkeersvragen over Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland en België. Elke quiz bevat tien vragen over verkeersregels en -borden, maar ook over bijvoorbeeld milieuzones, tolstations en tankstations. De tests werden slecht tot zeer slecht gemaakt. De best gemaakte quiz was Frankrijk: 28 procent van de respondenten maakte ‘slechts’ vijf fouten of meer. De slechtst gemaakte quiz was die van Duitsland: 58 procent maakte vijf fouten of meer.

Verkeerskennis Italiaans bord: 88 procent fout

Dat Nederlanders niet elk verkeersbord of van Nederland afwijkende verkeersregel in hun vakantieland kennen, vindt de ANWB logisch. Veel mensen gingen dan ook de mist in bij vragen over minder bekende regels en borden. De vraag over een Italiaans bord voor een ‘verplichte minimumsnelheid’ werd door 88 procent van de deelnemers verkeerd beantwoord.

Zorgwekkender vindt de organisatie dat vragen die direct gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de kans op eventuele overtredingen ook slecht werden gemaakt. Zo blijkt de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom vaak een struikelblok: in Duitsland (49 procent fout), België (70 procent fout), Spanje (60 procent fout), Frankrijk (76 procent fout) en Oostenrijk (60 procent fout) maken vele Nederlanders kans op een boete óf rijden ze juist te langzaam.

Gebrek aan kennis voorrangsregels

Opvallend is het gebrek aan kennis over voorrangsregels in het vakantieland. Zo zijn de lokale varianten op onze haaientanden amper bekend: van Frankrijk kent 21 procent ze niet, en de Duitse (87 procent fout) en Spaanse varianten (80 procent fout) zijn al helemaal onbekend. Nederlanders weten dus niet goed bij welk type markering ze voorrang moeten verlenen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Ook bij het tanken kan men de mist in gaan. In Italië loopt 22 procent van de respondenten kans op een dure tankbeurt met bediening bij een zogenaamde Servito-pomp (soms 50 cent meerprijs per liter). En 11 procent van de Frankrijk-gangers denkt dat Gazole (diesel) gewone benzine of E10 is.

Zelf de quiz ‘spelen’

De ANWB raadt aan om voor vertrek de verkeersregels van je vakantieland (of landen die je passeert) door te nemen. Uitgebreide info over verkeersregels in 33 Europese landen vind je hier.

Wil je zelf eens zo’n verkeersquiz proberen? Als je durft, hier vind je de quizzen over België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

