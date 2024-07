Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schoenen uit tijdens een vlucht? Dan moet je dit nooit doen, volgens een stewardess

Zeker tijdens een langere vlucht is het soms fijn om je schoenen uit te trekken. Maar pas wel op, want het kan volgens een stewardess bijzonder onhygiënische taferelen opleveren.

Metro zet regelmatig tips en trucjes op een rij als het om vliegreizen gaat. Dit is bijvoorbeeld waarom je beter geen koffie moet bestellen in het vliegtuig. Pijnlijke oren tijdens het vliegen? Probeer dan dit trucje uit. En kende jij de codetaal al waarmee vliegtuigbemanning stiekem bespreekt of je knap bent (of niet)?

Stewardess: op blote voeten naar de wc tijdens vlucht is onhygiënisch

Wat je volgens stewardess Elizabeth Regan écht niet moet doen, is op blote voeten of sokken naar de wc gaan. Openbare toiletten kunnen een broeinest van bacteriën zijn. „Het is volkomen onhygiënisch”, laat ze aan HuffPost weten. Voormalig stewardess Hilary Clark schaart zich achter de woorden van Regan. „Tijdens onze training leerden we dat de vloeistof op de vloer van het toilet vaak meer is dan alleen water.” Doe het echt nooit, waarschuwt ze. Ze tipt om slippers mee te nemen of ‘gewoon’ je schoenen aan te houden.

Arts Dr. Dahlia Philips: „Vliegtuigtoiletten worden tijdens vluchten door veel passagiers veelvuldig gebruikt, waardoor oppervlakken die veel worden aangeraakt, zoals deurknoppen, spoelknoppen, kranen en toiletbrillen, besmet raken met verschillende ziekteverwekkers. Als je op blote voeten loopt, worden je voeten blootgesteld aan bacteriën, virussen en schimmels die via snijwonden of schaafwonden op je voeten binnen kunnen dringen.”

Regan adviseert ook om altijd op het vliegveld nog even naar de wc te gaan. Volgens haar wachten veel mensen tot ze in het vliegtuig zitten. „Het is verbijsterend dat je niet naar het toilet zou gaan als je in de terminal bent. Het is een mooi groot toilet met genoeg ruimte om te bewegen, en er zijn bij de meeste gates schoon water, zeep en toiletartikelen.”

