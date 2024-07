Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgelicht op vakantie, van eieren gooien tot banden lek steken – zo voorkom je het

Ga je op autovakantie deze zomer? Zorg er dan voor dat je niet opgelicht wordt. Er zijn criminelen actief die geraffineerde trucs gebruiken om geld of spullen van je te stelen. We geven wat tips om dat te voorkomen.

Oplichters zijn natuurlijk overal ter wereld actief, maar de meeste meldingen komen uit Spanje. Ook moet je in Frankrijk oppassen. De lokale politie daar waarschuwt toeristen om niet in veelgebruikte trucs te trappen.

De populairste truc is vrij simpel: criminelen doen alsof er iets met hun auto aan de hand is. Ze gebaren dat ze hulp nodig hebben. Ben je zo aardig om te stoppen? Dan word je bestolen. Wanneer je uit de auto stapt, jatten ze tassen, telefoons en andere dure spullen.

Oplichters maken gebruik van jouw goedheid

Er wordt vaker misbruik gemaakt van de goedheid van de mens. Oplichters doen in een winkel of hotel alsof hun creditcard niet wordt geaccepteerd. Ze vragen dan of jij de betaling voor hen kan doen, waarna ze je in cash terugbetalen. De bankbiljetten die je dan krijgt zijn nep, dus je bent je geld kwijt. Een andere truc: toeristen worden aangesproken door een verwarde man of vrouw. Deze doet alsof hij / zij beroofd is en vraagt om geld. Je raadt het al: dit krijg je niet meer terug.

Je wil natuurlijk niet opgelicht worden op vakantie. Maar je wil ook niet bij thuiskomst ontdekken dat je bestolen bent. Metro schreef eerder hoe je ervoor zorgt dat je huis veilig is tijdens je vakantie.

Ook bij tankstations langs de snelwegen zijn veel criminelen actief. Kom je na een bezoekje aan de tankshop tot de ontdekking dat je band lek is? Pas dan goed op. Grote kans dat iemand ‘m lek gestoken heeft. Wanneer jij in de kofferbak duikt om een reserveband te pakken, stelen dieven van alles uit de voorzijde van je auto. Ze zoeken vooral telefoons, portemonnees en dure zonnebrillen.

Rauw ei op je ruit? Doe dit dan niet

Dan is er ook nog de truc met het ei. Dieven in Spanje gooien een rauw ei op je voorruit. Automobilisten zetten dan vaak hun ruitenwissers aan. Maar dat moet je niet doen, want de ruitenwissers verspreiden de smurrie over je raam. Je bent dan genoodzaakt om te stoppen. En wanneer je dat doet roven mensen – die zich voordoen als behulpzame voorbijgangers – je auto leeg.

Oplichters halen echt alles uit de kast om geld te verdienen. De Duitse wegenwacht ADAC waarschuwt dat er nep-wegenwachters actief zijn. Je ziet ze in Oost- en Zuidoost-Europa. Ze rijden in een voertuig dat bijna identiek is aan de originele ADAC-wagens. De ANWB adviseert Nederlanders om altijd te bellen met hun internationale noodnummer. En niet zomaar een wegenwacht vertrouwen die ‘toevallig in de buurt’ was.

Tips om oplichting op vakantie te voorkomen

Je kunt voorzorgsmaatregelen nemen om oplichting op vakantie te voorkomen.

Vertrouw niet zomaar iedereen die je aanspreekt;

Hou je dure spullen altijd bij je, door bijvoorbeeld altijd je tas mee te nemen;

Blijf alert, ook wanneer je moe bent door een jetlag of lange autorit;

Zet je bluetooth uit, dieven kunnen via bluetooth-detectoren zien of er elektronica in je auto ligt.

Vorige Volgende

Reacties