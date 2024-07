Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom heb je een jetlag en hoe kom je er vanaf?

Ga je een verre reis maken deze zomer? Dan is de kans aanwezig dat je last gaat krijgen van een jetlag. Gelukkig zijn er een aantal tips om er snel vanaf te komen.

Bij een jetlag is je normale slaap-waakritme verstoord. Dit gebeurt wanneer je verschillende tijdzones passeert. Sommige mensen kunnen lange tijd last hebben van de verschijnselen. Wie naar het oosten reist (met de tijd mee), heeft over het algemeen sneller last van een jetlag.

Reis je naar het westen, dan is de impact op je biologische klok minder groot. Ga je naar het noorden of zuiden dan zal je geen jetlag hebben, omdat je geen tijdzones passeert. „Je biologische klok kan zich makkelijker aanpassen aan verlengingen van de dag dan aan verkortingen. In het oosten ben je meestal nog niet moe genoeg om goed in slaap te vallen”, legt slaapwetenschapper Merijn van de Laar uit aan Metro.

Leef je onregelmatig? Dan heb je geluk

Heb je een onregelmatig leven, omdat je bijvoorbeeld in ploegendiensten werkt, dan zal je minder last van de verschijnselen hebben. Wie ook een onregelmatig leven heeft, is Calvin Harris. Hij onthulde eerder op BBC Radio 2 hoe hij van zijn jetlag afkomt. Kleine kinderen hebben er ook minder snel last van omdat hun bioritme nog aan het ontwikkelen is.

Dat je moe bent als je een jetlag hebt, wist je waarschijnlijk al wel. Maar er zijn nog meer symptomen:

Maag- en darmklachten;

Een verward gevoel;

Moeite met concentreren;

Een slecht humeur;

Uitdroging;

Opgezette benen en voeten.

Je kunt in je vakantieplanning rekening houden met de jetlag. „Reis je naar het oosten, dan heb je twee dagen per uur tijdverschil nodig om je aan te passen. Als je naar het westen reist, is dit één dag per uur tijdverschil”, aldus Van de Laar.

Zo kom je je jetlag snel te boven

Hij adviseert om je zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe tijd. „Ga je naar het oosten, kom dan zo snel mogelijk in het nieuwe ritme. Sta in de ochtend op tijd op en stel je in de ochtend en de middag bloot aan daglicht.”

Reis je naar het westen, dan zit de uitdaging in de avond. Het is dan vaak moeilijker om wakker te blijven. „Zorg in dit geval dat je aan het einde van de dag genoeg daglicht tot je neemt.” Doordat je biologische klok in de war is, heb je ook honger op gekke tijden. „Pas je eetmomenten aan aan de nieuwe tijden. Ga vooral niet snacken in de nacht, dat kan je biologische klok verstoren.”

‘Ga niet ‘s nachts naar de sportschool’

Beweging is, ook op vakantie, belangrijk. Maar „ga niet in de nacht naar de sportschool als je niet kunt slapen. Zorg ervoor dat je voldoende beweging krijgt in de ochtend en middag op je nieuwe bestemming.”

En de laatste tip van de slaapwetenschapper: maak je niet te druk. „Kom je niet in slaap? Raak dan niet gestrest, dat werkt echt averechts.” Wist je trouwens dat we deze tijd van het jaar minder slapen dan in de herfst en de winter? Daar sprak Metro eerder al eens over met Merijn van de Laar.

Vorige Volgende

Reacties