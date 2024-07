Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo is je huis veilig tijdens je vakantie én heb je meer kans dat je verzekeraar een inbraak vergoedt

Als je op vakantie gaat, doe je er goed aan om je huis op een veilige manier af te sluiten. Niet alleen omdat je niet wil dat er ongewenste gasten binnenkomen, maar ook omdat verzekeraars niet zomaar een inbraak vergoeden.

Je moet vaak voldoen aan een aantal voorwaarden, wil de verzekeraar uitbetalen. We tippen manieren om je huis zo veilig mogelijk achter te laten én brengen je op de hoogte van mitsen en maren van verzekeraars.

Huis veilig achterlaten tijdens je vakantie

In de zomermaanden piekt het aantal woninginbraken. Dieven weten dat veel mensen niet thuis zijn, dus is het voor hen makkelijker hun slag te slaan. Werkspot.nl geeft tips zodat je met een gerust hart in het vliegtuig, de auto of de trein stapt. Wist je trouwens dat er een bepaalde truc is waarmee inbrekers je te slim af proberen te zijn?

Vertel je buren dat je op vakantie gaat

Altijd handig: even aan de buren laten weten dat je er de komende tijd niet bent. Misschien kunnen ze wel de plantjes water geven, het vuilnis buiten zetten of een oogje in het zeil houden. Wel zo fijn.

Doe de tuinpoorten op slot

Het overgrote deel van de inbraken gebeurt via de tuindeur. Je koopt een slot voor op de tuindeur al voor 20 euro en daarmee ben je toch een stuk minder kwetsbaar.

Check je deuren

Niet alle deuren hebben een volwaardig, goed werkend slot. Zeker niet als het een deur ‘op leeftijd’ is. Een deur met een hoog SKG-keurmerk kan een inbraak tot wel 5 minuten vertragen én schrikt inbrekers af. Vaak zijn ze namelijk op zoek naar een makkelijke prooi, niet specifiek naar iets dat in jouw huis staat.

Installeer een beveiligingssysteem en lampen

Voor sommige mensen misschien een stap te ver, voor anderen heel logisch. Of het nou om een slimme deurbel met camera gaat of een volledig alarmsysteem, de extra zekerheid kan een fijn gevoel geven op vakantie. Een beveiligingssysteem kan daarnaast de premie voor je woonverzekering omlaag brengen.

Lichten kunnen inbrekers afschrikken én het kan een sein voor de buren zijn dat er iemand rondsnuffelt bij je huis. Met een slimme deurbel kun je op je telefoon zien of er iemand voor de deur staat.

Hier bespaar je niet alleen stroom (en dus geld) mee, het voorkomt ook brand. Als je drie weken weg bent en je laptop ligt al die tijd in de oplader, bestaat de kans dat dat niet goed afloopt.

Inbraak door verzekering laten vergoeden

Als jij je deuren niet op slot doet en de ramen wagenwijd open laat staan, snap je ‘m al: dan gaat de verzekering natuurlijk niet uitbetalen. Check daarom goed de voorwaarden van je woonverzekering, daarin staan vaak een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Dit zijn de mitsen en maren die vaak voorkomen:

Zet je alarm aan, zeker als de verzekeringsmaatschappij weet dat je een alarmsysteem hebt.

Doe de deuren en ramen dicht en op slot. Zijn ze niet op slot, of nog erger, staan ze open, dan zijn de meeste polissen niet meer geldig.

Heeft iemand zonder schade toe te brengen toegang tot je woning gekregen? Dan kan het zijn dat je niet verzekerd bent.

Als er sloten op je ramen zitten, moeten die tijdens je afwezigheid allemaal op slot zijn.

Sommige verzekeraars zijn streng op foto’s op sociale media. Foto’s van jezelf plaatsen op vakantie, terwijl je op dat moment niet thuis bent, kan als uitnodiging voor potentiële inbrekers worden gezien.

