Waarom er meer extreme lokale buien zijn en waarom je weerapp ze niet ziet

De laatste tijd zien we steeds meer lokale buien die erg extreem zijn. Dit zorgde er zondag voor dat snelwegen onder water stonden in het oosten van Nederland. Hoe kan het dat deze buien zo lokaal en extreem zijn?

Die extreme regenval in korte tijd „hoort er tegenwoordig bij. Dat zie je nu vaker dan voorheen”, legt Pieter Siebesma uit in NOS Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1. Hij is hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft.

Wanneer het warmer wordt, komt er meer vocht in de atmosfeer. „Warmere lucht kan meer water bevatten. Daarom regent het in de tropen harder dan in de poolgebieden. Omdat het hier warmer wordt, kan er meer vocht in de lucht zitten.”

Buien zijn in de zomer extremer

De buien lijken heel willekeurig te ontstaan. „Dat heeft met het seizoen te maken. In de winter heb je grotere regengebieden. In de zomer heb je allemaal buien die lokaal ontstaan en verdwijnen. Ze komen spontaan op de radar.”

Dat zorgt ervoor dat je weerapp ze soms niet ziet. Buienradar of Buienalarm geeft aan dat het droog blijft, terwijl het heel erg hard kan gaan regenen. Dit was altijd al zo in de zomer, maar het valt nu op omdat de buien extremer zijn.

Bij extreem weer geeft het KNMI regelmatig een weeralarm af. Maar wat zijn de criteria hiervoor? Metro zocht het eerder al uit.

Plotselinge buien zijn niet nieuw. Maar „er zit meer vocht in de wolken. Er komt dus intensievere neerslag uit.” De buien gaan vaak gepaard met heftige onweersbuien. „Er condenseert meer waterdamp, waardoor er meer energie en warmte vrijkomt. Dat zorgt voor intensievere onweersbuien.” De hoogleraar vergelijkt het met een spons. „Als er meer water in zit, komt er meer water uit. En wanneer je harder knijpt, komt het er sneller uit.”

Waarom regent het een paar kilometer verderop niet?

Hoe kan het dat de neerslag zo lokaal is? Het kan soms zo zijn dat er een paar kilometer verderop geen spat regen valt. Daar is nog geen eenduidig antwoord op te geven, legt Siebesma uit. „Of dat door bijvoorbeeld klimaatverandering komt is onzeker. De meningen zijn daar erg over verdeeld.” Zeker is dat het door de lokale klimaatomstandigheden komt.

Het zou met de straalstroom te maken kunnen hebben. Dat zijn hoge snelheden op ongeveer 10 kilometer hoger. „De sterkte daarvan hangt af van het temperatuurverschil tussen de tropen en de pool. De polen warmen sneller op dan de evenaar, waardoor het temperatuurverschil minder groot is. Hierdoor kan de straalstroom meer slingeren.” Dat zorgt ervoor dat drukgebieden minder snel voorbij trekken.

