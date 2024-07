Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Mis Je, 10 jaar na MH17: ‘Koning en koningin wachtten op hem, dat had ie toch maar voor elkaar’

Als de dag van gisteren, maar morgen toch al precies tien jaar geleden: de ramp met vliegtuig MH17. Zoveel inzittenden, zoveel doden (196 uit Nederland), zoveel verhalen. De EO vertelt er morgen twee, ‘op de dag van’, in Ik mis je, 10 jaar na MH17.

Natuurlijk wordt er deze week op tv, radio en online veel teruggeblikt op de ramp waarbij het vliegtuig van Malaysia Airlines op weg naar Kuala Lumpur boven Oekraïne met een raket uit de lucht geschoten werd. Zo pakt KRO-NCRV vier avonden achter elkaar uit met een reconstructie-docu De Echo van MH17. Metro schreef ook daar over in tv-rubriek Blik op de Buis en de reeks is geweldig gemaakt, een absolute must see.

Je hebt snel de neiging om dan gaan te vergelijken. Dat is niet helemaal eerlijk. Waar in De Echo van MH17 alle registers zijn opengetrokken om een zo volledig mogelijke serie te maken, daar zorgt de EO ter herdenking ‘gewoon’ voor een logische invulling van een programma dat al bestaat. Dat is Ik mis je, waarin gesprekken worden gevoerd over het verlies van een dierbare. Het programma is nu eenmaal niet meer of minder dan praten over gemis en hoe je je weg kunt vinden door de rouw.

Terug naar Australië in MH17

In Ik mis je, 10 jaar na MH17, worden twee gesprekken gevoerd, met een moeder en een vriendin van de middelbare school; beiden bij het graf van het slachtoffer. Presentator Arjan Lock ontmoet Jeannet, moeder van de omgekomen Itamar (toen 26). Itamar genoot van het leven als student in Australië en had zijn familie in Nederland opgezocht voor de bruiloft van zijn zus. In het land van zijn studie keerde hij nooit meer terug.

Nu we aan de tiende herdenking van MH17 toe zijn, zal er bij Itamars graf voor de tiende keer een zonnebloem bloeien, het symbool van de ramp. Daar zorgt zijn moeder trouw voor. Jeannet vertelt dat de eerste dagen na het neerstorten van de MH17 „amper om doorheen te komen waren”. Natuurlijk door het intense verdriet, maar ook omdat het lichaam van haar zoon nog niet gevonden was. Nachten waren nachtmerries en ze bad tot God „dat ze niet in een depressie zou raken”. Uiteindelijk heeft Jeanet Itamar nog in zijn kist kunnen zien.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Willem-Alexander en Máxima

Leuk om te horen, als je dat zo kunt stellen bij dit onderwerp, is hoe de moeder vertelt over de aanwezigheid van Willem-Alexander en Máxima bij de terugkeer van de slachtoffers op vliegveld Eindhoven. „Daar zaten de koning en de koningin op meneer Itamar te wachten. Dat had ie toch maar mooi voor elkaar. Als hij iets doet, dan doet hij het goed.”

Wat is Ik mis je? Ik mis je is het rouwplatform van de EO. Een plek waar iedereen terecht kan die een naaste is verloren voor herkenbare en troostvolle verhalen over rouw en verder leven. Ik mis je biedt een plek om herinneringen te delen. Op een speciale website kun je onder andere meer verhalen lezen over de gasten in de uitzending, meepraten en herinneringen delen of een kaarsje aansteken.

Een toekomst voor zich, tot de MH17

Marina zat tijdens de ramp met de MH17 in een heel andere levensfase, die van de middelbare school. Zij ontmoet bij het graf van haar vriendin Elsemiek („ik noemde haar Els”) EO-presentator Marleen Stelling. Els en Marina en een derde vriendin zaten op dezelfde school en vanaf de derde bij elkaar in de klas. Marina was de minste boekenwurm van de drie. Natuurlijk werden ‘de jongens’ besproken en wie er aan wie gekoppeld moest worden. Maar ook twee scheidingen van ouders en de problemen die dat met zich meebracht, konden goed worden besproken.

17 jaar waren ‘de beste vriendinnen’, met een heel leven voor zich, toen Elsemiek met haar moeder, stiefvader en halfbroertje in de MH17 stapte voor een mooie reis. Die toekomst was in een letterlijke klap in één keer weg, toen Marina op het nieuws zag dat er een vliegtuig op weg naar Maleisië was neergestort. Ze kon alleen maar hopen „dat het niet dát vliegtuig” was, maar er ging er die dag vanaf Schiphol maar eentje. „Foute boel.”

In tegenstelling tot waarschijnlijk heel veel anderen, hebben de twee achtergebleven vriendinnen de eerste avond geen nieuws meer gekeken. „We hebben alleen maar gehuild op de bank.” Wat overbleef is een kettinkje om de nek van Marina, dat ‘Els’ van een andere reis voor haar meenam. Tien jaar later pakt ze het sieraad met haar naam erop nog heel vaak vast.

Aantal blikken uit 5: 3

Voor wie geïnteresseerd is in de ramp met de MH17 en de nasleep ervan, tipt Metro ook nog de EO-podcast Het Ene Moment. Daarin is ook een aflevering gemaakt over de vliegramp. Je hoort Evert van Zijtveld die zijn twee kinderen en beide schoonouders verloor. Zij keken allemaal uit naar een vakantie op Borneo.

Ik mis je, 10 jaar na MH17 is morgen (woensdag 17 juli) om 19.55 uur te zien bij de EO op NPO 2. De speciale aflevering van Vrienden na het leven is vanaf morgen te bekijken op NPO3.nl en op NPO 3 YouTube.

Vorige Volgende

Reacties