Dit zijn deze zomer de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders

Nederlanders blijven dit jaar grotendeels trouw aan hun favoriete vakantielanden, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB. Maar de toeristenbond ziet ook een kleine verschuiving naar alternatieven door de prijzige vliegtickets.

De ANWB heeft 2000 Nederlanders aan de tand gevoeld over hun vakantieplannen voor de zomer van 2024, meldt RTL Nieuws.

In de voorjaarsvakantie zijn veel Nederlanders er al op uitgetrokken, bleek uit een ander onderzoek.

Populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders deze zomer

Het is pas februari, maar veel Nederlanders lijken te snakken naar de zomervakantie. Negen op de tien Nederlanders gaan volgens ANWB-woordvoerder Sanne Over dit jaar op vakantie. „Het is een van de laatste dingen waar op bezuinigen”, vertelt Over aan RTL Nieuws. Maar we gaan wél minder vaak dan vorig jaar. „50 procent gaat een week of langer, 30 procent gaat twee weken en 9 procent gaat drie weken weg.”

Duitsland, Spanje, Frankrijk en ons eigen land blijven de populairste vakantiebestemmingen. Nederland werd de laatste jaren steeds populairder als vakantieland, onder andere door extreme temperaturen en verwoestende bosbranden in het zuiden. Een andere oorzaak waardoor Nederlandse toeristen steeds vaker voor een vakantie dichtbij huis kiezen, is omdat er minder wordt gevlogen.

Alternatieven door hoge prijzen vliegtickets

Door de hoge prijskaartjes van vliegtickets, wordt er dit jaar meer uitgeweken naar alternatieven. Dat zijn volgens Over bijvoorbeeld Slovenië of Albanië. De stijgende prijzen door inflatie en oorlogen hebben nog steeds invloed op de keuze voor de vakantiebestemming, maar dit is voor minder mensen dan vorig jaar een belangrijk punt (46 tegenover 55 procent).

Favoriete soort vakanties zijn nog steeds de strandvakantie, stedentrip in het buitenland en vakantieparken. Overnachten doen Nederlanders het liefst in een hotel, huisje op een vakantiepark of een huisje buiten een park. Het liefst gaan met mensen met de auto (73 procent) of het vliegtuig (41 procent) naar hun vakantieadres. Met de populariteit van de trein wil het nog niet echt vlotten, want slechts 16 procent wil op die manier reizen.

