Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kun je beter niet doen in een vliegtuig als je een jetlag wil vermijden

Een jetlag: het is misschien wel het vervelendste ding wat komt kijken bij het maken van een verre reis. Je bent uitgeput, maar móét wakker blijven, want anders is je hele slaapritme door de war… Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er manieren om je jetlag nét even wat minder erg te maken.

En vaak begint dat al met wat je in het vliegtuig doet!

Jetlag

Een lekkere kop koffie of een goed glas wijn op je vlucht; wie vind dat nou niet lekker? Maar verstandig is het niet, benadrukt Jay Robert, die al twintig jaar ervaring heeft in de luchtvaart. „Mijn beste advies om een ​​jetlag te verslaan is het vermijden van alcohol en dranken die uitdroging veroorzaken, zoals koffie”, vertelt hij aan HuffPost. „Ik merk ook dat als ik tijdens een vlucht vers voedsel eet en de zware gerechten vermijd, ik me bij aankomst zoveel beter voel. Ik probeer meer hydraterende voedingsmiddelen te eten, zoals salade en vers fruit.”

Ook stewardess Laurianne Harel sluit zich erbij aan: „Om tijdens de vlucht in goede conditie te blijven, drink ik veel water. Het is erg belangrijk om gehydrateerd te blijven, vooral in deze baan, waar je door de hoogte snel kunt uitdrogen. De lucht in de cabine is vaak droog, wat kan leiden tot snellere uitdroging. Ik zorg ervoor dat ik regelmatig drink, ook al heb ik niet echt dorst.”

De Mayo Clinic heeft al eerder onderzoek gedaan naar het verband tussen uitdroging en een jetlag. Cafeïne en alcohol zijn niet alleen uitdrogend, maar verstoren ook je slaap, dus zelfs als je tijdens je vlucht een paar uurtjes kunt pakken, zullen ze waarschijnlijk niet van erg hoge kwaliteit zijn.

Stevig ontbijt

Behalve het laten staan van uitdrogende drankjes, zijn er nog meer manieren om je jetlag tegen te gaan. Wie bijvoorbeeld de eerste drie dagen in de nieuwe tijdzone vroeg in de ochtend in een keer een flinke maaltijd eet, is sneller van de jetlag af.

Dat zit zo: een jetlag wordt veroorzaakt door verstoringen in onze biologische klok. Dat wordt het circadiaan ritme genoemd en reguleert wanneer we slaperig worden of juist alerter zijn. Het aantal calorieën of het soort voedsel is niet meegenomen.

Maar zo’n grote maaltijd vroeg op de dag helpt de biologische klok beter te reguleren dan meerdere, gelijke maaltijden op de dag of een avondmaaltijd, stellen de onderzoekers. Een zwaar ontbijt en geen avondmaaltijd zouden je twee brakke jetlagdagen kunnen besparen.

Reacties