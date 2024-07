Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meldingen ‘sextortion’ nemen toe door AI: ‘Nieuw aspect van oud probleem’

Het aantal meldingen van sextortion (het afpersen met naaktbeelden, red.) neemt de laatste tijd meer toe. Het aantal gevallen van sextortion waarmee Helpwanted, een website over online seksueel misbruik, te maken kreeg, is het afgelopen jaar zelfs verdubbeld.

Onder deze meldingen zitten ook opvallend veel meldingen van mensen die afgeperst zijn met beelden die door kunstmatige intelligentie (AI) zijn gegenereerd.

Sextortion

De toename van adviesvragen over sextortion staat niet op zichzelf. In 2023 zochten een recordaantal mensen contact met Helpwanted. Het aantal adviesverzoeken via chat, telefoon of e-mail steeg van 2002 naar 5543, bijna een verdriedubbeling. Inclusief de mensen die de online adviesmodule gebruikten, heeft Helpwanted in totaal 10.454 keer iemand kunnen helpen.

Robbert Hoving, directeur van Offlimits, een online platform over online grensoverschrijdend gedrag, zegt in gesprek met NU.nl te verwachten dat deze „trend zich ook dit jaar zal doorzetten”. Meldingen over door AI-gegenereerde beelden zijn echter nieuw. „Dat is een nieuw aspect van een oud probleem. Want elk slachtoffer van afpersing met naaktbeelden is er één teveel, ongeacht hoe deze beelden gemaakt of verkregen zijn.”

Al jaren wordt er gebruikgemaakt van Photoshop om beelden te manipuleren. Maar van Photoshop hebben mensen wel een beetje verstand nodig om het geloofwaardig te laten lijken. Van AI niet per se. „Met AI kun je zonder al te veel kennis op basis van een normale foto een naaktbeeld laten genereren.”

AI-foto’s

Zo werden vorig jaar van tientallen meiden uit het Spaanse dorp Almendralejo door AI-gegenereerde naaktfoto’s verspreid op sociale media. De AI-foto’s waren gemaakt op basis van foto’s die de meisjes zelf op hun sociale media-accounts hadden geplaatst, waarop ze wel kleding droegen.

Door AI-gegenereerde of echte naaktfoto’s: HelpWanted en OffLimits adviseren slachtoffers altijd om erover te praten en hulp in te schakelen. „Door er snel bij te zijn, kunnen latere problemen voorkomen worden. En daarmee ook de kans op herhaling.”

