Angst onder Nederlanders op vakantie: 40 procent vreest hiervoor

Waar ben jij bang voor als je op vakantie gaat? Diefstal, rijden in het buitenland of ziekte? Uit recent onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders, zo’n 40 procent, bang is voor diefstal.

Een deel van de Nederlanders gaat echter helemaal niet op vakantie. Dat is niet omdat ze ergens bang voor zijn, maar omdat ze er simpelweg het geld niet voor hebben. Metro schreef daar gisteren over, plus wat het per dag eigenlijk kost op om vakantie te gaan.

Hier zijn Nederlanders bang voor op vakantie

Overstappen.nl deed onderzoek naar de angsten van Nederlanders als het om vakantie gaat. 39,6 procent maakt zich zorgen om hun telefoon of portemonnee en vreest dat die gestolen wordt. Een bijna even groot deel, 38,9 procent, is bang om ziek te worden tijdens hun vakantie. Pech onderweg (26,7 procent) en verlies van bagage (24,6 procent) zijn ook veelvoorkomende vakantie-angsten.

Wist je dat het regelmatig voorkomt dat mensen juist op hun vakantie-adres ziek worden? Dat kan mede komen omdat je eindelijk de kans krijgt om even te relaxen en de stress zo een uitweg vindt, maar ook door bijvoorbeeld voedselvergiftiging. Er zijn bijvoorbeeld een aantal dingen die je beter kunt skippen bij het ontbijtbuffet.

Angsthazen op de weg zijn Nederlanders echter niet: slechts 7,4 procent maakt zich zorgen over rijden in het buitenland. Tussen mannen en vrouwen zijn opvallende verschillen te merken: vrouwen maken zich over het algemeen meer zorgen dan mannen. Zo is 44,2 procent van de vrouwen bezorgd over diefstal van spullen, tegenover 35,9 procent van de mannen. Als het om bagage gaat maakt 29,3 procent van de vrouwen zich zorgen, bij de mannen is dat ‘maar’ 20,9 procent.

Tips tegen diefstal op vakantie

Als je telefoon of portemonnee gestolen wordt op vakantie, kan dat een behoorlijke domper zijn. Natuurlijk kun je achteraf aangifte doen en/of hopen dat je je spulletjes nog terugkrijgt, maar voorkomen is een stuk beter dan genezen. Hier wat tips om diefstal op vakantie te voorkomen:

Laat waardevolle spullen in je hotelkamer: inkoppertje, maar soms nemen mensen hun paspoort op vakantie overal mee naartoe. Of een duur horloge, bijvoorbeeld. Nergens voor nodig, dus berg het op in de kluis in je hotelkamer.

Kleed je niet als toerist: probeer enigszins op je kleding en tas te letten waardoor het niet overduidelijk is dat je een toerist bent. Dan ben je een makkelijker doelwit voor zakkenrollers. En een grote rugtas is wellicht ook niet zo’n goed idee. Kies voor een tas waar je meer zicht op hebt.

Stop niks in je achterzakken: dit is de allermakkelijkste manier voor een zakkenroller om iets van je te stelen.

Verdeel je waardevolle spullen: stop niet alles dat van waarde is in één tas. Als je die ergens laat liggen of iemand steelt die van je, is alles gelijk weg.

Houd je omgeving in de gaten en wees discreet: goed om je heen kijken kan al een eerste stap zijn richting het voorkomen van diefstal. Merk je dat er mensen wel heel dicht op je lopen, of erg kijken naar de telefoon in je hand? Dat is een rode vlag. Daarnaast moet je nooit te koop lopen met dure items die je bij je hebt.

Tot slot is het altijd handig om kopieën van belangrijke documenten bij je te hebben. Rijbewijs, paspoort, verzekeringspassen, als je die kwijtraakt of als ze worden gestolen, heb je alsnog de info die je nodig hebt.

